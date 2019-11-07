Чому китайці не бояться смогу

На півночі Китаю гірський ландшафт, суворі безсніжні зими, при цьому вологе і спекотне літо, яке в Пекіні переживається дуже непросто, — природа ніби спеціально загартовує сіверян. Може, тому смогом їх не налякати, хоча влада міста турбуються не на жарт: вивезли зі столиці безліч підприємств, заборонили ввозити вугілля з високим вмістом золи, обмежили в’їзд машин.

Я застала в Пекіні осінь, а одягатися доводилося по-зимовому. На Великій Китайській стіні, на висоті близько кілометра, — і пронизливий вітер. Як же тут несли службу воїни, адже китайські пуховики, які зараз рятують мене та інших туристів, тоді ще не винайшли? Дивує і те, що гірське повітря в околицях ділянки Бадалін (75 км від Пекіна) зовсім не відміняє наявність смог, від якого хотілося хоч трохи відпочити за межами міста. Навпаки, кільце гір навколо столиці і є причиною того, що зміг погано вивітрюється і покриває всю місцевість. Він майже постійно виконує роль фільтра на фотографіях з Пекіна.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Можна подумати, що Заборонене місто я знімала на заході або в похмурий день, але якщо придивитися до зображення — хмар немає, а сонце стоїть в зеніті, просто воно в оранжево-жовтій імлі. Жителі Пекіна, здається, вже не звертають уваги на зміг, не скасовують свої плани, навіть коли показник якості повітря в червоній зоні. Хоча багато носять маски — вірна прикмета азіатського міста. Помічаю в пробці хлопця на «залізному коні» без маски. Напевно, безстрашний нащадок суворих воїнів, які служили в свій час на стіні.

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