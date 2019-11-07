Потрібно встигнути: українці поспішають розмитнювати «евробляхи»

За підсумками жовтня 2019 року українці розмитнили 27 тисяч б/у авто на іноземній реєстрації. Це в 2,3 рази перевищує показники аналогічного періоду за минулий рік.

Як повідомляє УкрАвтопром, автомобілісти помітно активізувалися в питаннях реєстрації уживаних автомобілів, ввезених з-за кордону. Враховуючи жовтневий внесок, за підсумками десяти місяців 2019 року розмитнено близько 350 тисяч б/у авто на іноземній реєстрації.

Це більш ніж у чотири рази перевищує дані з січня по жовтень за 2018 рік. Ймовірно, українці поспішають якомога швидше зареєструвати свої старі машини. Адже народні депутати відтермінували штрафи за авто на єврономерах до кінця поточного року.

Чи зміниться ситуація в 2020-му – говорити поки складно. Однак вже стало відомо, яким автомобілям українці віддавали перевагу в жовтні.

Б/у автомобілі Volkswagen в жовтні реєстрували частіше інших

vw.com

У минулому місяці вітчизняні автомобілісти зареєстрували 4,4 тис. машин марки Volkswagen. На другому місці за популярністю – Skoda з 2,4 тис. примірників. Замикає трійку лідерів Ford (2,3 тис. авто).

Автомобілі марки Ford дуже популярні серед українських покупців уживаних авто

ford.com

Також до п’ятірки найбільш популярних брендів в жовтні увійшли Renault (2,2 тис.) і Opel (1,8 тис.).