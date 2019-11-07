Прокуратура повідомила про підозру чоловіка, який влаштував стрілянину у столичній багатоповерхівці і поранив сусіда

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 повідомлено про підозру 48-річного мешканця столиці, який під час конфлікту з сусідами відкрив стрілянину і поранив людину.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 листопада на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці. Чоловік, перебуваючи в загальному коридорі житлового будинку за місцем проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами зробив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку.

Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, який отримав вогнепальне поранення.

Зараз правопорушнику оголошено підозру у ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.