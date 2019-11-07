Ученые показали, как выглядела самая красивая королева Средневековья

Современники называли Елизавету Вудвилл «самой красивой женщиной на острове Британии». А была ли она такой на самом деле?

По словам историков, Елизавета Вудвилл была дочерью английского графа Ричарда Вудвилла. В 15 лет она впервые вышла замуж за наследника баронского титула Джона Грея, от которого родила двух детей. После смерти первого мужа, Елизавета вышла замуж за короля Англии Эдуарда IV, лидера йорков. Легенда гласит, что Елизавета очаровала Эдуарда своей красотой, когда ждала его лежа под дубом в Уилтеберском лесу.

Ребекка Фергюсон в роли Елизаветы Вудвилл

Впоследствии 27-летняя жена превратила младшего на 5 лет монарха в подкаблучника, исполнявшего все ее прихоти. Это очень разозлило приближенных к королю особей, из-за чего в скором времени Эдуард был на некоторое время свергнут с трона.

Внешность Елизаветы Вудвилл историк Томас Пенн описал как “холодную” и “остроглазую”. К нашим дням сохранилось несколько достоверных портретов Елизаветы Вудвилл:

Портрет Елизаветы в Ашмолеевском музее, ок. 1500

Портрет Елизаветы из королевской коллекции, Виндзор

Портрет Елизаветы. Королевский колледж, Кембридж