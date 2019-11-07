У центрі Львова вдруге побились футбольні фанати (видео)

На місці присутня поліція, яка розборонила футбольних фанатів

У четвер, 7 листопада, напередодні матчу між українською «Олександрією» та французьким «Сент-Етьєном» на площі Ринок вдруге відбулась бійка футбольних фанатів. Інцидент трапився біля «Театру пива «Правда», де вчора пізно ввечері трапилась масова бійка.

Як повідомив журналіст ZAXID.NET з місця події, на площі Ринок приблизно о 18:00 розпочалась бійка, чоловіки почали кидатись пляшками, але поліція оперативно відреагувала на інцидент. Правоохоронці розборонили футбольних фанатів, утвривши між ними кордон. Кількість вболівальників поступово збільшується.

Фото ZAXID.NET

Речниця Нацполіці Львівщини Світлана Добровольська заперечила ZAXID.NET, що у центрі відбулась бійка, сказавши лише, що місто патрулюють правоохоронці, які забезпечують правопорядок.

Футбольні фанати вдруге побились у центрі Львова

Приблизно о 18:25 на площу Ринок приїхали чотири автобуси, які відвезуть фанів на стадіон.

Нагадаємо, що вчора о 23:15 на площі Ринок виникла масова бійка​ між українськими та французькими футбольними фанатами. За інформацією поліції, у бійці взяли участь понад 100 осіб. На місце викликали понад десять екіпажів поліції, правоохоронцям вдалося затримати 12 учасників сутичок, більшість з яких є французами. Відомо, що під час затримання постраждали двоє поліцейських, а також пошкодили два авто поліції.

Сьогодні, 7 листопада, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч Ліги Європи між українською «Олександрією» та французьким «Сент-Етьєном». Мер Львова Андрій Садовий звернувся до правоохоронців з проханням забезпечити дотримання правопорядку на стадіоні.

Напередодні матчу мер Львова Андрій Садовий звертався до правоохоронців з проханням забезпечити дотримання правопорядку.