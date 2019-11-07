Діло — Труба: суд зобов’язав НАБУ завести кримінальне провадження проти глави ДБР

Солом’янський районний суд Києва постановою від 6 листопада 2019 року зобов’язав НАБУ порушити кримінальне провадження стосовно Романа Труби, директора Державного бюро розслідувань.

До суду звернувся І. в. Гец — він скаржиться на кримінальне правопорушення, вчинене директором Романом Трубою.

У листі позивача в НАБУ стверджується, що Труба вчинив кримінально-карані протиправні дії. Мова йде про розподіл у 2015-2019 роках між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня бюджетних асигнувань держфонду регіонального розвитку в сумі 661,1 мільйона гривень. Причому підставою слугували інвестиційні проекти, реалізація яких була необґрунтована, згідно із законом, і спричинила нанесення державі збитків в розмірі приблизно 318 100 000 гривень. У цьому, за словами позивача, брали участь посадові особи Сумської обласної державної адміністрації, а Рома Труба допоміг їм уникнути кримінальної відповідальності.