На Полтавщині відправили в СІЗО батька, до смерті забив 6-місячного сина

У четвер, 7 листопада, Лубенський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для 21-річного жителя села Вовчик цього району, який до смерті забив 6-місячного сина.

На час розслідування кримінальної справи підозрюваний буде утримуватися в СІЗО. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області.

Медичний огляд показав, що в момент скоєння злочину батько сімейства перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. А піврічний малюк, за висновком лікарів, отримав закриту черепно-мозкову травму з переломом кісток основи черепа, внаслідок чого настала смерть.

Стосовно заарештованого відкрито кримінальне провадження за п. 2 2 ч. с. 115 КК України («Умисне вбивство»). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, трагедія сталася увечері 4 листопада. 21-річний чоловік, який святкував день народження друга, повернувся додому без автомобіля, який залишив біля магазину. Дружина побігла забрати машину, а двоє малолітніх дітей (подружжя є ще один син, якому близько двох років) залишилися з п’яним батьком. Коли молодший розплакався, татусь почав «заспокоювати» ударами по голові. До повернення матері дитина вже був мертвий.

Намагаючись пом’якшити свою провину, підозрюваний дав свідчення, що «просто» не втримав малюка і впустив його, а потім підняв і поклав на крісло. Що було далі, не пам’ятає.