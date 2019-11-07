Гепатит в Чернігові: кількість хворих школярів зросла

У Чернігові в результаті спалаху вірусного гепатиту «А» в школі № 7 зросла кількість хворих до 29 осіб.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі міністерство охорони здоров’я, станом на 7 листопада зареєстровано 29 хворих, у тому числі 24 дитини і 5 дорослих.

За даними медиків, 27 осіб перебувають у лікарні. Їм поставлено діагноз вірусний гепатит «А» середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно.

У відомстві додали, що у 20 хворих діагноз підтверджений імунологічно.

Зазначимо, з-за ситуації у чернігівській школі поліція почала кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь».

Гепатит А — захворювання печінки, викликане вірусом. Ним можна заразитися через продукти або воду, забруднені фекаліями інфікованої людини. Захворювання частіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу. Також вірус може передаватися при тісному фізичному контакті з інфікованою людиною.

Профілактика гепатиту А передбачає: дотримання правил гігієни, споживання кип’яченої води, ретельне миття фруктів і овочів, відмова від самолікування.