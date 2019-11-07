Заїхав на бордюр: Зеленський на Tesla приїхав на McDrive

Президент України Володимир Зеленський під час автомобільного інтерв’ю заїхав в Макдональдс і купив там їжу. Поки президент доїхав до вікна видачі там вже стояли співробітники ресторану і зустрічали його усмішками.
На відео можна бачити, як Зеленський комусь розповідає, що ніколи не було такого, щоб він «заїхав» (не зрозуміло куди, — ред.) і сказав: «А ну всі звідси…».
Замовив президент кави і пиріжок.
— Я якось не так під’їхав до вас, — сказав Зеленський у віконце.
— Нічого, буває, — відповіли йому.
Люди радіють, побачивши президента, запитують «як справи».
«Все Нормально», — відповів глава держави.
— Я там до вас заїхав на бордюр, але нічого не поламав, — зазначив незвичайний замовник.