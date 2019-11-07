Заїхав на бордюр: Зеленський на Tesla приїхав на McDrive

Президент України Володимир Зеленський під час автомобільного інтерв’ю заїхав в Макдональдс і купив там їжу. Поки президент доїхав до вікна видачі там вже стояли співробітники ресторану і зустрічали його усмішками.

На відео можна бачити, як Зеленський комусь розповідає, що ніколи не було такого, щоб він «заїхав» (не зрозуміло куди, — ред.) і сказав: «А ну всі звідси…».

Замовив президент кави і пиріжок.

— Я якось не так під’їхав до вас, — сказав Зеленський у віконце.

— Нічого, буває, — відповіли йому.

Люди радіють, побачивши президента, запитують «як справи».

«Все Нормально», — відповів глава держави.

— Я там до вас заїхав на бордюр, але нічого не поламав, — зазначив незвичайний замовник.