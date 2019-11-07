«Довго в’їжджають»: Зеленський дав характеристику «слугам народу»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його фракції «Слуга народу» зібралися професіонали, які добре знають законодавство, так і звичайні люди без досвіду.

Подробиці про новоспечених політиків він розповів в ролику, який вже за традицією зняв за кермом авто Tesla.

«Я розумію нашого главу фракції. Давидові складно. і заступникам складно. Тому що такої партії ніколи не було. 254 людини – вони різні. Є ті, хто знає всі закони, вони освічені, провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи. А є звичайні люди, фермери або з підприємств. Прості. Вони, вибачте на такому слова, довго в’їжджають. Тому є помилки», – заявив глава держави.

Однак Зеленський знайшов в цьому і плюс: «Вони показують ставлення того чи іншого класу, і показують тобі, де помилки, тому що представляють різні верстви суспільства з різною ментальністю і заробітком».