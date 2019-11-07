С14 не є «неонацистської групою»: постанова суду

Північний апеляційний господарський суд постановив, що ГО «Січ-С14» не є «неонацистської групою».

Про це в четвер, 7 листопада, повідомляє Судова влада України, пише FaceNews.ua.

Таке рішення суд прийняв, розглядаючи спір між С14 і «Громадським Телебаченням», яке в одному зі своїх повідомлень в Twitter назвав організацію неонацистської.

С14 подали на телеканал до суду і виграли його. Пізніше Громадське програв у суді апеляцію, суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, яке визнавало повідомлення Громадського недостовірним і принижує ділову репутацію організації.

З повним текстом рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень, номер справи № 910/10429/18.