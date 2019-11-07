Якщо обшуки у Макеєнко — наступ на свободу слова, тоді Свинарчук — в’язень сумління

На утримання каналу Прямої виділялися гроші невідомого походження — при тотальної збитковості зарплати деяких зіркових ведучих з Росії досягали 50 тисяч доларів в місяць.

Називати обшуки у Володимира Макеєнка наступом на свободу слова — це те ж саме, що називати Гладковського “в’язнем совісті”.

Таке логічне думку озвучив півгодини тому в Фейсбуці екс-нардеп Сергій Лещенко.

Телеканал Прямий — це колишній телеканал Януковича “Тоніс”, який той віджав у Володимира Костеріна.

“Сім’я” вошкалась з “Тонісом”, але потім сталася Майдан, вони втекли з України, а тут наспів новий президент Порошенка з ідеєю розширювати свою інформаційну лінійку.

Спершу Порошенко намагався купити канал 112, засилаючи туди Онищенко, то Пасенюка, то Поліщука. Врешті-решт, вирішили просто взяти 112 на гачок руками Артеменко в Нацраді, не приймаючи жодного рішення по ліцензіях.

Так було вигідніше — не вкладати туди гроші, а просто тримати 112 в заручниках, шантажуючи позбавленням ліцензії та отримуючи потрібну картинку.

А паралельно Порошенко домовився, що сім’я Януковича віддає телеканал Тоніс, а натомість справи Арбузова, Клименко і Курченко будуть підвішені в судах. Дозволу на заочний суд будуть заблоковані. УМХ залишився у Курченко.

Щоб приховати сліди, канал Прямий оформили на депутата-регіонала Макеєнко, який був у самій першій Солідарності Порошенко часів Ющенка.

Канал був інформаційним зброєю Порошенко, там прописався чорний політтехнолог з Ізраїлю Моше Клюгхафт, який був покликаний втопити Зеленського на виборах. На утримання каналу Прямої виділялися гроші невідомого походження — при тотальної збитковості зарплати деяких зіркових ведучих з Росії досягали 50 тисяч доларів в місяць. Були вкладені мільйони в новий офіс Прямого в самому дорогому бізнес-центрі України “Парус”.

Тому все, що треба зробити Володимиру Макеєнку — це заспокоїтися, взяти себе в руки і почати співпрацювати зі слідством, сказавши, скільки Кононенко передавав на утримання телеканалу і звідки крали ці гроші — з Центренерго або Укроборонпрому?