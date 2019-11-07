Чому в Україні стрімко наростає роздратування — політолог

Традиція вона… завжди така традиція). Навіть якщо ти вважаєш себе самим розумним і технологічним. А традиція «входження у владу» випадкових новачків у нас оформилася давненько і проходить кілька обов’язкових стадій…

Таку думку висловив сьогодні в ФБ політолог Михайло Подоляк.

Спочатку — все нові і юні хлопці завжди гомінкі і веселі. Вони вважають себе «земними богами» (не менше), яким бюрократичне море по колоні, а трава при них точно завжди буде зеленішою.

Рішення — строго по клацанню вказівних пальців. Вони багато жартують. Їдко знущаються над опонентами і просто оточуючими: «ну що, лошье!»

Їх зовсім не цікавлять нічиї думки — адже вони самі все прекрасно знають і вміють. Просто говори і усміхайся — і готово.

Їм не потрібні сполучники і союзники. Вони грають у вищій лізі, поки лохи топчуться серед колективів фізкультури…

Трохи пізніше обов’язково починається стадія первинного протверезіння. Коли з’ясовується, що клацання пальців не допомагають. Проблеми самі по собі не вирішуються. Лохи — не зовсім лохи, а куди більш спритні хлопці. А «правильна розстановка» своїх друзів на «правильні посади» не стільки запускає роботу, скільки розбещує друзів).

Жарти, які ще вчора рвали публіку, часто виглядають тепер натягнутими і провокують радше глухе роздратування. Гомін лохів поступово наростає і цей гомін, як правило, містить, цілком справедливе — «ви ж обіцяли куо/що інше?»…

Ще не так багато внутрішніх конфліктів, які прориваються назовні. Втім, нинішні примудрилися різко прискорити настання феєричного внутрішнього нестабільності…

Наступний обов’язковий етап, в який ми вже увійшли — це нервове роздратування перших осіб.

Кинути «царську», але занадто клопітку роботу не можна). А працювати за/справжньому — це нудна рутина, де немає героїв, але є багато хитрованов, які банально дурять.

Союзників справжніх так і не з’явилося. Але зате правляча човен/корабель під зав’язку забита ситуативними пристосуванцями. Тими самими, які завжди примудряються сельдями набитися на будь-яку нову владну човен. Їх зовсім не хвилює ідеологія, їх хвилює лише одне — правильно і вчасно подлизать та отримати особистий профіт.

Вчорашні «круті мачо» з нових, давали направо і наліво разухабистые інтерв’ю — «як вони зараз все порішають» — тихенько переповзають в тінь. Тому що нема що говорити, а клюють все болючіше…

Ключовою «друг» виявився всього лише банальним провінційним торговцем — взяв, розставив і заткнувся… А проблеми не тільки не вирішуються, але плодяться як дрозофіли. І настирливо так липнуть до пітних рук/особам…

І ось вже раптово переходиш до нової стадії. Де потрібно сідати проти всіх. Де треба всіх — і особливо товариство, що задає питання — ненавидіти. Де ти починаєш загрожувати уголовкой навіть журналістам. Де ти просто хочеш, щоб усі заткнулися і мовчки йшли по Стіні PiFl).

А чому? А тому що випадково можна виграти навіть чемпіонат світу. Але бути чемпіоном — це регулярно і гарантовано захищати титул. З/справжньому. В повноцінних бійках…