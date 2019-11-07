Влада Кіпру почали відбирати «золоті паспорта» у олігархів з Росії і інших країн

Влада Кіпру вирішили позбавити громадянства 26 іноземців, які отримали інвестиції в економіку країни так звані «золоті паспорта».

За даними Cyprus Times, серед них дев’ять росіян, передає сьогодні Finanz.ru.

Міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Петрідіс повідомив, що рішення зачіпає дев’ять інвесторів та їх родичів, однак прізвища фігурантів списку і їх громадянство не розкрив.

Щоб претендувати на кіпрське громадянство, потрібно інвестувати не менше 2 млн євро в нерухомість, облігації або акції. Продавати їх не можна мінімум п’ять років. Також потрібно зробити безповоротний внесок 150 тисяч євро на соціальні проекти та фонди.

Кіпр не публікує списки отримали громадянство за інвестиції, однак у березні 2018 року стало відомо, що мільярдер Олег Дерипаска в 2017 році отримав громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в економіку країни. Його прикладу послідував Віктор Вексельберг (11-е місце в списку Forbes, 11,5 млрд доларів). Обидва є фігурантами санкційного списку США з забороною на в’їзд і заморожуванням всіх активів американської юрисдикції.

Пізніше, на засіданні Арбітражного суду Москви у лютому 2019 року, з’ясувалося, що резидентом Кіпру є і колишній співвласник Промсвязьбанка Дмитро Ананьєв, який постійно проживає в республіці.

Рішення кіпрських влади позбавити інвесторів громадянства юристи називають прецедентом. Кіпр майже не відмовляв у видачі громадянства, на відміну від Мальти, влада якої приблизно в 40% випадків могли не дати паспорт, але ситуацій, коли країни забирали вже виданий паспорт, не було, зазначає партнер EY Антон Іонів.

Наприклад Кіпру можуть наслідувати й інші країни, наприклад Мальта, не виключає партнер Ronlaw Partners Павло Романенко.

Підставою для позбавлення громадянства можуть бути недоведеність чистоти походження вкладених коштів в обмін на громадянство або фіктивні документи про відсутність судимості, перераховує експерт.

Відкликати паспорт можуть також вказівки неповних або недостовірних даних, це стосується і виду на проживання, повідомив «Ведомостям» партнер з міжнародного оподаткування компанії «Кроу Експертиза» Рустам Вахітов.

Зачистку паспортних програм на Кіпрі ініціювали влади Євросоюзу.

«Злочинці ставлять під загрозу безпеку Європи або хочуть відмити тут свої капітали», — заявила в серпні минулого року єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

Практика видачі «золотих віз» і «золотих паспортів» в обмін на інвестиції і покупку нерухомості повинна бути скорочена, оскільки ЄС не бажає бути «притулком для корупції та брудних грошей», зажадала вона.

За даними Der Spiegel, крім Кіпру під приціл ЄК потрапили Греція та Мальта, активно торгують паспортами, головними покупцями яких є росіяни і громадяни колишніх радянських республік.

Країни ЄС за останні 10 років залучили десятки мільярдів інвестицій з допомогою програми «золотих віз», за якою будь-яка людина може отримати громадянство або дозвіл на проживання країни в обмін на вкладення в економіку. Зараз громадянство через таку програму продають чотири країни, ще 12 торгують видами на проживання. За 2007-2009 рр. ЄС видав понад 100 000 паспортів і посвідок на проживання.

Ускладнювати умови отримання громадянства влади країн почали з 2018 року. Так, у квітні 2018 року ЄС посилив стандарти перевірки походження коштів і зажадав від банків і компаній отримувати всю інформацію про гроші клієнтів або відмовляти їм. Директива ЄС наказує перевіряти інвестиції від 120 тисяч євро.