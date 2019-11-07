У МВФ повідомили про триваючі дискусії з Україною і згадали «олігархів»

Для узгодження умов нової програми необхідно час… Дискусії між Міжнародним валютним фондом та Україною про нову програму співпраці тривають.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, передало тільки що агентство «РБК-Україна».

Райс підкреслив важливість зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією в Україні та зазначив, що узгодження умов нової програми підтримки з боку МВФ вимагає часу.

«Після минулих в цьому році виборів українська влада мають можливості просунутися в дуже необхідні реформи, і вони поставили перед собою дуже амбітні цілі трансформування економіки.

Вони також запросили нову програму підтримки від МВФ, щоб допомогти їм у цьому.

Дискусії про нову програму тривають«, — сказав він.

При цьому Райс заявив, що був досягнутий прогрес в обговоренні фіскальної та монетарної політик, і ключові заходи, що забезпечують незалежність і фінансову стабільність центрального банку.

Представник МВФ зазначив, що Фонд підтримує глобальну мету більш стабільного економічного зростання України для покращення життя українців та залучення інвестицій.

«Україні потрібно провести низку структурних реформ, покращити якість держуправління, боротися з корупцією, зменшити роль держави і олігархів«, — сказав Райс.

Зверніть увагу на останнє слово — «олігархи»! Воно — ключове!

Це ні що інше, як тонкий натяк на товсте обставина…

Природно, чиновник МВФ має на увазі Коломойського…

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