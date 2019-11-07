Юрій Іванющенко втрачає останні крихти

Західноукраїнський проект оголошеного в розшук «Юри Єнакіївського» наказав довго жити

21 жовтня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення анулювати спеціальний дозвіл на користування надрами Погребиско-Городовского родовища піску (Івано-Франківська обл.), яким володіло ТОВ «Интерофис Лімітед». Таким чином, було задоволено позовну вимогу Державної служби геології та надр, яка заявила про порушення цією компанією ліцензійних умов.

«Особливим (додатковою) умовою спеціального дозволу визначений щорічний звіт ліцензіата перед ДНВП «Геоінформ України». Аналогічне умова міститься в угоді між Міністерством екології та «Интерофис Лімітед» (підписана в 2007 р., коли і відбулося оформлення спецдозволу – ред). За даними «Геоінформ», інформація від ліцензіата не надходить», – так звучала доказова база позивача, якою задовольнив суд.

Говорити про прискіпливості геологічного регулятора в даному випадку не доводиться: Держгеонадр давала ТОВ «Интерофис Лімітед» шанс, надавши ще навесні минулого року час надрокористувачу на усунення порушення. Але це нічого не змінило: ліцензіат навіть не спробував виправити помилки. Як результат, у жовтні минулого року Держгеонадр направила позов до суду з вимогою про анулювання спецдозволу, який зараз і був задоволений.

Незважаючи на те, що розгляд пройшло тільки першу інстанцію, з високим ступенем ймовірності можна прогнозувати, що на цьому етапі воно і закінчиться. Це припущення основане на тому, що «Интерофис Лімітед» проявив повну пасивність у зазначеному спорі. «Відповідач не скористався наданим йому правом на подачу в суд про відкликання, а також не повідомив суд про причини неможливості його подання», – йдеться в матеріалах справи Окружного адмінсуду Києва.

«Интерофис Лімітед» належить скандально відомому венчурному фонду «Нові технології», який був створений для управління активами авторитетного екс-регіонала Юрія Іванющенка та його чималої партнера Івана Аврамова. «Кримінальний авторитет з міста Єнакієве “Юра Єнакієвський” є найвпливовішою фігурою українського політикуму. Саме він сьогодні регулює дуже багато економічних і політичних процесів в Україні», – так восени 2010 року характеризував ступінь впливу Іванющенка майбутній генпрокурор Юрій Луценко.

На фото – Олег Недава

Першим керівником «Нових технологій» був Олег Недава – екс-нардеп від Блоку Петра Порошенка, який в 2016 р. прославився заявою про те, що йому доведеться захищати Іванющенко, хоче він цього чи ні. Після такого демаршу (Іванющенко вважався одним з найбільш одіозних представників оточення Януковича, який втік слідом за своїм патроном з України до 2014 р і був оголошений в розшук), в БПП пригрозили Недаве розглядом, назвавши Іванющенко причетним до загибелі героїв «Небесної сотні», проте потім все спустили на гальмах. А вже через рік Недава згодився керівництву фракції БПП, коли нардеп Ірина Луценко (дружина Юрія Луценка) у ході заворушень у Раді надіслала йому став знаменитим заклик «Олег, винеси козла».

Після втечі Іванющенка та Аврамова їх бізнес в Україні був переоформлений спочатку на південноафриканських номіналів, а в минулому році – на маловідомих українців. Так, за паперів бенефіціаром «Нових технологій» став рахуватися якийсь Олександр Стельмах. На початку 2018 р. він отримав статус «особи з істотним контролем» (або фактичного бенефіціара) у британських компаніях Fieldlane Limited і Goodlight Capital, які опосередковано володіють частками в ключових українських компаніях, що асоціюються з Іванющенком та Аврамовим.

При цьому є всі підстави вважати, що новий персонаж є таким же номінальним власником, як і його попередники. Стельмах – київський адвокат середньої руки з робочим адресою на Борщагівці (багатоповерховому будинку на вул. Л. Курбаса), де він паперів та проживає. Раніше Стельмах засвітився в якості співзасновника київської компанії «ЮА Моторс». Її рахунку, за даними «ОЛІГАРХА», були відкриті у двох маленьких банках, один з яких – «ТК Кредит», який також включали в орбіту Іванющенко.

На фото – Юрій Іванющенко

За зміною декорацій та новими спробами відбілити імідж одіозних партнерів пішов етап чищення залишилися «авгієвих стаєнь». В його ході, схоже, було прийнято рішення позбавлятися від «мертвих» ліцензій, які компанії Іванющенка та Аврамова масово оформляли на себе в золоте для них час (під час прем’єрства і президентства Віктора Януковича). Однією з них стала ліцензія на згадане родовище піску, який в свій час на тлі будівельного буму планувалося використовувати для виробництва силікатної цегли на Західній Україні.

Але цей проект «Интерофиса» так і залишився мертвонародженим, як і другий. Мова йде про Колоколинском родовище гіпсу у все тій же Івано-Франківської області, ліцензію на розробку якого «Интерофис Лімітед» також отримав восени 2007 року. За даними ЗМІ, над ним вже висить «Дамоклів меч» – наприкінці минулого року в Окружному адміністративному суді Києва був зареєстрований позов Держгеонадр з вимогою анулювання спецдозволу «Интерофис Лімітед» на користування надрами Колоколинского родовища. І якщо ця ініціатива буде доведена до логічного кінця, на цьому «викопний» портфель ТОВ «Интерофис Лімітед» буде повністю спустошений.

Втім, в запасі у одіозних партнерів є ще мінімум одне підприємство з діючою піщаної ліцензією – ТОВ «Надра Луганщини». У розквіт Партії регіонів цієї компанії належав десяток родовищ різного профілю – від вапняку до газу, але за останні кілька років компанія втратила майже всі свої активи. І зараз у неї залишилося спецдозвіл лише на одну ділянку – Боровеньковское родовище піску у Кремінському районі Луганської області. Втім, його, ймовірно, чекає аналогічна доля – ще в 2017 р суд з подачі Прокуратури забрав у ТОВ «Надра Луганщини» 21 га землі, на яких вівся видобуток піску, і зараз Боровеньковское родовище, за даними Держгеонадр, офіційно не розробляється.

oligarh.media