Стало відомо, скільки грошей приносить Україні IT-індустрія

За останні чотири роки український IT-ринок збільшився вдвічі і став одним з головних напрямків експорту послуг.

Про це стало відомо з повідомлення “НВ-Бізнес” з посиланням на дослідження компанії N-IX.

Станом на початок 2019 року в галузі працювало приблизно 184,7 тис. IT-фахівців. Вона приносить країні близько $5 млрд в рік. Згідно з прогнозами авторів дослідження, до 2020 року кількість айтішників зросте до 220 тис.

На даний момент в Україні існує понад 1,6 тис. компаній, що надають IT-послуги, і більше 4000 технологічних компаній.

Згідно з даними World Bank, PwC і IT Ukraine, більше 100 компаній зі списку Fortune є клієнтами українських IT-фірм.

Більшість українців приходять працювати в IT-індустрію з-за інтересу до технологій (78%) і високих зарплат (63%).

При цьому, українські айтішники переважно проживають у трьох містах: Києві, Харкові та Львові.