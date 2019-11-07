Обшук у власника «Прямого»: Порошенко звернувся до Зеленському

Колишній президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментував обшук у офіційного власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

За словами Порошенка, обшуки є спробою припинити мовлення телеканалу.

«Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який вимагає його втручання. Обшуки і арешт рахунків — це спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України в цілому і європейського вибору країни. Тому що це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями», — цитує нардепа прес-служба «ЄС».