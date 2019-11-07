Павло Вернивский: “Ці два мрійника починають дратувати”

Гончарук каже, що епоха бідності закінчиться, через 3-5 років. Милованов навіть сказав: середня зарплата буде 16 тис грн до 2022.

Мене вже починають дратувати ці два мрійника.

Знаєте за рахунок чого буде зростати зарплата наступні роки?

Еміграція приводить до вирівнювання попиту і пропозиції на ринку праці. Пропозиції (резюме) зменшуються, а попит (вакансії) залишається. Відповідно ціна праці (заробітна плата) буде зростати. Адже компаніям буде все важче і важче заповнити вакансії і щоб утримати співробітників в Україні – збільшувати зарплати. Ось і вам секрет боротьби з бідністю. Добре буде, але не всім. І щоб одним стало краще, іншим потрібно виїхати з країни.

Насправді, мене турбує інше. Враховуючи, що у цих двох відсутнє бачення розвитку внутрішнього виробництва, то гроші підуть на імпорт. А значить збільшиться торговий дефіцит. Разом з тим, перекази і гроші нерезидентів будуть приховувати цей дефіцит, і впливати на зміцнення курсу. Навіть боюся, що зміцнення знизить доходи бюджету, як в цьому році, і знову будуть покривати новими позиками. Це все збільшить потоки капіталу.

І в будь-якому випадку, що рано чи пізно ситуація розгорнеться у зворотний бік. Або внутрішніми, або зовнішніми причинами. Щоб не втратити гроші, нерези теж побіжать і буде дуже боляче. Як у Мексиці 1994 чи Аргентині в 2001. Тільки ось ці двоє навіть не думають про це(

Павло Вернивский