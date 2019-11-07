У місті живе більше грибків, ніж у селі

Урбанізація надає різнобічну вплив на всю планету і кожної конкретної людини. Поширення багатьох інфекційних хвороб знижується, зате інші, такі як астма або алергії, зустрічаються все частіше. Відрізняється від «сільської» і середовище жител, включаючи мікрофлору міських квартир.

Дослідники з Ратгерського університету (США) відправилися в Південну Америку і зібрали змиви в дикій природі, в сільському будинку, з будинків в невеликому містечку і в мегаполісі: від ізольованого поселення в Амазонії до бразильського Манауса з населенням більше двох мільйонів чоловік. Зразки збирали з предметів, шкіри жителів і шерсті домашніх тварин, крім того, фіксувалася інформація про частоті прибирання і використання чистячих засобів.

Чим більш урбанізованою була середа, тим більшу різноманітність хімічних речовин знайшли вчені. На відміну від сільських осель, в міських виявилися сліди медичних і протимікробних препаратів. Частіше і більше зустрічалося в них залишків миючих речовин і засобів особистої гігієни, так і городяни повідомляли про їх використання активніше жителів сільської місцевості. Проте всі ці препарати і зусилля, схоже, мають абсолютно зворотний ефект.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Дослідження показало, що в міських квартирах грибків виявляється більше, ніж у сільських, і їх складу також різноманітніше. Можливо, саме активне використання протимікробних засобів звільняє гриби від безлічі менш стійких конкурентів, дозволяючи процвітати. Не можна не відзначити той факт, що середовище в міських квартирах в середньому більш тепла і волога, гірше освітлена сонцем, повітря в них містить більше діоксиду вуглецю — словом, є всі умови, які так люблять гриби.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», мікроорганізми оточують нас всюди, але найбільш «улюблені» місця — телефон і клавіатура комп’ютера.

За матеріалами Naked-science

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