«Будемо прощатися»: президент назвав крайній термін для уряду Гончарука

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри, які до кінця 2019 року не покажуть успішних результатів своєї роботи, попрощаються з посадами.

На YouTube каналі глави держави з’явився відповідний ролик з салону авто, в якому він відповів на запитання, які цікавлять українців, зокрема і про Кабмін.

«Такого молодого уряду ніколи не було. Є і плюси, і мінуси. Немає досвіду в корупції – це добре. Ми ж сказали, що буде повне перезавантаження влади. Та це ризик, але плюс. Якщо вони не впораються – чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тими будемо прощатися», – пообіцяв Зеленський.