«Де є розведення — там вогню немає. Ось така статистика», — Зеленський

Українські війська відійшли на підготовлені позиції, так званої «сірої зони» не існує, а подальші питання потрібно вирішувати на зустрічі в нормандському форматі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в монолозі, записаному за кермом автомобіля Tesla. Відео його бесіди з невидимим пасажиром опубліковано на сторінці глави держави в Facebook.

«Немає ніякої капітуляції. Ми не можемо вирішити питання війни, ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми. Як мінімум, у нормандському процесі», — запевнив Зеленський.

«Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити «нормандський» формат. З 2016 року цих зустрічей не було. Це пройшло 3 з половиною роки вже. Скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час», — додав він.

За словами глави держави, на дільницях, на яких відбулося розведення сил і засобів, ні вогню. «ви бачите, що ми розвели війська в Катериновке. І там нічого не сталося. І там зовсім немає ніяких пострілів. Просто немає. І в Станиці Луганській немає. І статистика така, де є розведення – там вогню немає. Ось така статистика», — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці відійшли на підготовлені позиції.

«Забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули, жодної сірої зони там немає. Там безпечна ситуація, там знаходяться наші люди. Там знаходяться представники поліції і Служби безпеки», — сказав він.

«А який далі план дій, як далі буде і в яких містах або містечках або місцях розведення, формат подальшого обміну наших людей буде, в які строки який формат може бути на місцевих виборах – всі ці питання треба буде один одному ставити і вирішувати на нормандської зустрічі. Але проговорювати це, а потім вже приходити до нашого суспільства і говорити – ось такі є рішення. Давайте їх обговоримо ці рішення. Ніяких секретів від суспільства з цього приводу не буде, тому що це така тема, дуже сенсаційна», — додав Зеленський.