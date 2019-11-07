«Світ для України – понад усе! Світ, а не капітуляція»: Порошенко звернувся до українців з потужним посланням

На особистій сторінці в Facebook п’ятий президент України Петро Порошенко опублікував зворушливе звернення до українців.

Зокрема, лідера партії «Європейська солідарність» почули на тимчасово окупованих територіях Донбасу в ефірі волонтерського радіо «Тризуб ФМ».

Порошенком, під час своєї промови, висловив слова подяки і підтримки українським воїнам, які захищають незалежність України. «Шановні друзі, дорогі військовослужбовці ЗСУ, які зараз знаходяться в зоні ООС, дорогі добровольці, дорогі волонтери, шановні жителі українського Донбасу, шановні жителі окупованих територій, які знайшли в собі волю, силу і сміливість слухати українське радіо! Я маю величезну гордість і величезне задоволення бути в Карлівці, звідки веде своє мовлення радіостанція «Тризуб». Вона дуже зубаста в ефірі і несе українську думку, пісню, музику, слово для тих, хто любить Україну, і для тих, хто ще сумнівається, але готовий прийняти рішення на користь України», — зазначив він.

«Це радіостанція, звідки ви можете почути правду. Яка підтверджує, що Україна – за мир. Світ для України – понад усе! Світ, а не капітуляція, мир, а не здача інтересів України, мир і захист кожного українця, незалежно від того, на якій території він би не був – на території вільної України або на окупованих територіях. Ми пишаємося, що ми українці!» – додав Порошенко. У той же час політик розповів анекдот українським воїнам і подарував волонтерам хвилі новий радіопередавач. «Ми всі вас дуже любимо, і слава Україні! Всім, хто на Донбасі захищає Україну, я щиро бажаю, щоб ми просунулися до кордону україно-російської і відновили український суверенітет, влада, прапор, мова і держава на всій окупованій території», — сказав Порошенко.