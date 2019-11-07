Кернес звинуватив Кучера в сепаратизмі? Мер Харкова спотворив слова губернатора Зеленського

Мер Харкова Геннадій Кернес неправильно інтерпретував слова нового глави Харківської обладміністрації Олексій Кучера щодо адміністративного статусу міста.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Кернес, цитуючи губернатора зазначив, що той, мовляв, зробив заяву, згідно з якою «Харків – це окрема держава». Мер зазначив, що місто є «невід’ємною частиною України», а Кучер повинен «встати перед дзеркалом і зняти з голови корону невдалого володаря держави».

Насправді, Кучер не говорив про місто як про окремому державі, а заявив, що «Харків ніби окремий регіон», а саме місто не володіє особливим статусом, тому голова ОДА як новий губернатор несе відповідальність за всіх людей, що проживають в Харківській області.

«У нас історично так склалося, що є Харківська область, а є Харків. Це ніби окремий регіон. Я тепер особа, яка очолює ОДА і відповідає за всіх жителів Харківської області. Харків не має особливого статусу», — підкреслив Олексій Кучер.

Нагадаємо, в середу, 6 листопада, президент Володимир Зеленський відвідав Харків і провів у місті спільну нараду з генеральним директором «Укрооборонпрома» Айварасом Абромавичусом і Олексієм Кучером, якого представили як нового голови Харківської обласної державної адміністрації.