Суд знизив Дубневичу заставу на 10 мільйонів і взяв його під варту рівно до Нового року

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу Ярослава Дубневича на рішення ВАКС від 2 листопада і обрала нардепу запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внести заставу 90 млн грн.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Олега Павлишина та Миколи Глотова. Колегія суддів постановила взяти Дубневича під варту прямо в залі суду. Як передає джерело «Країни», під вартою парламентарія залишають до 31 грудня.

Тим часом, як передають «Українські новини», напередодні суду Дубневич вніс частину раніше призначеної суми застави — а саме 50 млн. Таким чином, для виходу з СІЗО йому потрібно внести ще 40 мільйонів.

Нагадаємо, парламентарія підозрюють у скоєнні злочину, який кваліфікують за ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства, Дубневич лобіював виділення коштів з бюджету «Укрзалізниці» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми депутата склали понад 93 млн грн.