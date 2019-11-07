У центрі Луцька викрали головний символ міста

Сьогодні, 7 листопада, у центрі Луцька викрали головний міський символ – скульптуру Кликуна. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Керівниця Управління туризму та промоції міста Луцької міськради звернулася до правоохоронців у зв’язку з крадіжкою із сонячних годин на Театральній площі бронзової скульптури Кликуна. Твір мистецтва простояла всього тиждень: його встановили 1 листопада.

Слідчі попередньо кваліфікують інцидент за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Кликун є одним з основних древніх символів Луцька. Наприкінці V-середини ХІ століть він розповідав населенню інформацію першорядної важливості. У Луцьку кликуни також стояли на нічній варті в замку і постійно перегукувалися, а при яких-небудь події – піднімали тривогу. Цей обряд став предтечею появи місцевого назви – Кликун.

У центрі Луцька встановлені дві мініатюрні скульптури Кликунів, які отримали імена Зірко і Музика. Їх автором є скульптор зі Львова Ніка Музичка. На створення Кликуна було витрачено близько 25 тисяч гривень.