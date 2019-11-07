Кабмін купить копам ще 800 поліцейських машин

Кабінет міністрів надав кошти на придбання 822 поліцейських машин. Вони будуть призначені для правоохоронців, які працюють в маленьких містах і сільській місцевості.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Реалізація такого рішення дасть можливість підвищити швидкість реагування поліції на виклики в малих містах і селах вже в 2020-м.

Згідно з заявою, в майбутньому році проект повинен охопити близько 30 тисяч невеликих міст України, в яких проживає близько 28 мільйонів громадян, і передбачає залучення ще 3,2 тисячі офіцерів для роботи в об’єднаних територіальних громадах.