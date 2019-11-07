Завтра Україна підпише «безвиз» з ще однією країною

В посольстві української держави у Варшаві буде проведено урочисте підписання угоди між урядами нашої країни та Монголії щодо взаємного скасування віз.

Даний захід заплановано на завтра, 8 листопада.

Зокрема, в повідомленні посольства говориться: «Громадяни України отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів протягом 180-ти днів». В дипломатичній місії також підкреслили, що «укладення цієї угоди дасть можливість спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії і привести у відповідність з чинним законодавством обох країн у міграційній сфері».

Для того щоб угоди набули чинності, сторони повинні будуть здійснити необхідні внутрішньодержавні процедури. Відомо також, що від української сторони угоду підписуватиме Андрій Дещиця, посол нашої країни в Польщі, а від Монголії – Немех Бата, посол цієї країни в Польщі.