Час пішов: Гончарука поставили на лічильник, підловивши на черговий маніпуляції

Популярний запорізький блогер, ветеран АТО Валерій Прозапас у своєму блозі пише, що в обіцянки прем’єра Олексія Гончарука добудувати мости в Запоріжжі за 2-3 роки» є одна суттєва деталь, яка множить на нуль це богоугодна намір.

Прем’єр доповідає про «готової проектно-кошторисної документації» і чи не про «підготовку до тендеру», хоча це суперечить інформації про «домовленості з китайцями», але навіть не в цьому справа. Будівництво мостів почалося 15 років тому і є кримінальні справи і туманні підозри про невідповідність застосованої марки бетону, підводних опор – і ні один нормальний підрядник не візьметься за реалізацію будівництва без експертизи наявного технічного стану конструкцій.

Блогер пише, тому який-небудь «переможець» відразу піде на коригування проекту, щоб не брати відповідальність за можливі проблеми, і довгобуд знову зависне. Але про це ніхто не обмовився й півсловом, за великим рахунком ніяких серйозних рішень немає, і ніхто не знає яким чином закінчувати будівництво. Гончаруку просто треба було набрати бали на цій темі, що він і зробив, знову допустивши різнобій у цифрах – назвавши «1,2 мільярда», хоча рапортували про 750 мільйонів. Однак, що одне, що інше – просто черговий пил в очі довірливому населенню, як про Діснейленд на Хортиці або Лас-Вегас в Одесі.

Валерій Прозапас підкреслює, щоб побудувати «за 2-3 роки» – тендер має відбутися на початку року, а цілодобове будівництво вже навесні, за умови, що до того фінансуватиметься виготовлення металевих і залізобетонних конструкцій і заїде спецтехніка. Можна побажати успіху «технократам» і сказати, що час пішов, їх за язик ніхто не тягнув.