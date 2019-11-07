ЗМІ: У вбивстві Шеремета можуть звинуватити подружжя ветеранів АТО

За підозрою в підготовці вбивства журналіста Павла Шеремета затримані двоє колишніх добровольців АТО Владислав та Ірина Грищенко.

Про це повідомляє «Українська правда».

Відомо, що чоловік з позивним «Буча» був затриманий 24 вересня, а його дружина з позивним «Пума» – 5 листопада. Сімейна пара взята під варту на час розслідування. Їх підозрюють у замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Справа, в якому вони фігурують, було порушено в липні минулого року.

Слідчі вважають, що подружжю і їх знайомому ветерану Івану Вакуленко замовили вбивство жителя Івано-Франківської області.

Виготовивши вибухівку, вони нібито прикріпили її до машини жертви в місті Косові в липні 2018 року. Проте потенційна жертва помітила вибухівку і вибуху не було.

Вбити планувалося 61-річного Михайла Чекураку. В даний час його судять за напад, грабіж і підрив будинку.

Раніше, всього місяць тому, даний інцидент поліція розслідувала Івано-Франківська району під керівництвом прокуратури. Проте справу було передано ГУ Нацполиции, що знаходиться в Києві. Контроль здійснює ГПУ.

Як стверджує Інна Грищенко, справа потрапила до столиці «у зв’язку з причетністю до інших злочинів». Між тим, ніякі інші злочини у справі не згадуються. Даний факт підтверджує і адвокат Маси Найєм, який представляв Грищенко в суді.

Тим не менш, вважають в УП, не виключено, що слідство спробує зв’язати сімейну пару з вбивством Шеремета. У всякому разі розслідування по справі Грищенко веде той самий слідчий, який займається розслідуванням вбивства Шеремета.

Так чи інакше, але в Нацполиции переклад справи в столицю вважають «нормальною практикою».

Вакуленко помер 18 жовтня. За офіційною версією – самогубство. За словами Грищенка, за кілька днів до події Вакуленко був викликаний на допит у справі Шеремета.

Нагадаємо, дві людини – чоловік і жінка – закладали вибухівку під автомобіль журналіста. Грищенко схожі на людей, зафіксованих камерами відеоспостереження.

Зазначимо, що ще до подій на Донбасі Володимир Грищенко 5 разів був судимий за шахрайство, вимагання, хуліганство, побиття, грабіж і крадіжку. В кінці 2013 року він достроково вийшов на свободу.