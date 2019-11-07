Україну в останній робочий день тижня заллють дощі

В той час, як погода в листопаді встановила в Києві вже другий “теплий” рекорд за тиждень, 8 листопада, в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, зранку можливий туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+9 градусів, вдень +11…+13 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+9 градусів, вдень +9…+15 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +1…+6 градусів, удень +6…+11 градусів. У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +4…+6 градусів, вдень +10…+12 градусів. У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +4…+6 градусів, вдень +10…+12 градусів. У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +5…+7 градусів, вдень +11…+13 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +9…+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +12…+17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Харківській області невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +15…+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +15…+20 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +15…+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +10…+12 градусів, вдень +18…+20 градусів.