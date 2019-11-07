Партія «Голос» просить не чіпати телеканал Порошенко, але розібратися з NEWSONE , «112 Україна» і ZIK

У партії «Голос» вважають, що свобода слова — засаднича цінність українського суспільства.

«Ми вважаємо неприпустимим будь-політично вмотивований тиск на засоби масової інформації. Разом з тим, ми не маємо права ігнорувати явні спроби інформаційної диверсії, сприяння ворогові і навіть зради державних інтересів, дозволяють собі деякі інформаційні канали, прикриваючись «свободою слова». Така поведінка, особливо в умовах гібридної війни, яку веде проти України ворог, підриває національну безпеку і повинна бути зупинена. Саме тому нам очевидно: ситуація навколо «Прямого каналу» кардинально відрізняється від ситуації навколо NEWSONE, «112» та інших каналів холдингу Медведчука», – сказано в заяві політсили.

У партії підкреслили, що їм невідомо про дії Прямого каналу», які б підривали нашу національну безпеку. «Зате канали «112 Україна», NEWSONE і ZIK регулярно здійснюють свідомі маніпуляції в інтересах Росії. І саме їм правоохоронці повинні дати відповідну оцінку. В суворій відповідності з українським законодавством.

Ми визнаємо право органів слідства проводити законні дії, стосовно будь-яких господарюючих суб’єктів, щодо яких є обґрунтовані підозри. Але будемо уважно стежити за їх законністю, аргументацією та невтручання в редакційну політику справжніх ЗМІ. Ми підкреслюємо: закони України дозволяють чітко розмежувати різні поняття: Свобода слова — це свобода слова. Економічний злочин — це економічний злочин. Державна зрада — це державна зрада. І ніхто не має права маніпулювати цими поняттями в догоду політичній доцільності», – заявили в партії.