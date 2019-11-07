«Плівки судді Вовка»: суд заборонив продовжувати розслідування щодо «суддів» ОАСК

Судді Шевченківського суду столиці відмовилися продовжити рядки досудового розслідування у провадженні щодо так званих «Плівок Вовка».

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Судді відмовили у клопотанні Генеральної прокуратури щодо продовження розслідування на три місяці. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як пояснили в ГПУ, прокурори клопотали про продовження розслідування, оскільки правоохоронцям необхідно провести експертизи записів з кабінету Павла Вовка (на фото).

16 вересня суд дозволив провести фоноскопічну експертизу — дослідження зразків голосу суддів ОАСКу. І наразі її результати ще не готові. Також представники офіційного слідства заявили, що їм потрібно допитати ще понад 70 людей.

Таким чином, як заявила журналістам прокурорка Юлія Малашич, через 2 дні розслідування провадження доведеться закрити: «Наразі я не готова казати щось стосовно наших подальших дій… Але якщо рядки досудового слідства спливуть, то доведеться його закрити. Але станом на зараз рядки ще не сплили, у нас є два дні».

Нагадаємо: 5 листопада стало відомо, що Генеральна прокуратура зупинила кримінальне провадження щодо записів із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег у зв’язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Тоді Малашич зазначила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі «плівок Вовка» подала клопотання про продовження терміну досудового слідства. Однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Нагадаємо також, що 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, з’єднання не явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

15 травняОкружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва

Пізніше правоохоронці розповіли, щорозслідують справу про втручання керівніцтва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

За версією слідства,голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього «почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС».

НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

У відповідь суд заявивши про тиск. А голова суду Павло Вовк сказавши, що опубліковані записи – брехня.

30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.

ГПУ також викликала на допитуповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених вся прикладена інформацію.