Англійська бабуся ховала в морозилці коштовності на 100 тисяч фунтів

У ветхому будиночку в містечку Уффингтон (графство Вілтшир), в морозилці поруч з м’ясом для стейків, після смерті господині виявили купу антикварних коштовностей. У тому числі 500-річну емаль епохи Відродження, підвіску з дорогоцінними каменями вартістю 30 000 фунтів, італійське сапфірове намисто 17 століття за 15 000 фунтів стерлінгів, іспанське багатошарове золоте намисто з рубінами, діамантами і смарагдами 16 століття за 6000 фунтів стерлінгів.

Родина покійної жінки запросила аукціоністів, щоб ті провели огляд будинку і з’ясували, чи немає там чогось цінного. Родичі знали, що в молоді роки дама любила гарні речі і прикраси, але не більше того. Старенька вже давно не носила їх на публіці і воліла ховати цінні речі в затишному місці будинку, як роблять багато дуже літні люди.

У підсумку аукціоністи обшукали весь будинок і виявили скарб в морозилці. Як стало зрозуміло, жінка колекціонувала прикраси з 60-х років ХХ століття. В хаті знайшлися не тільки коштовності, але і чеки на їх купівлю у дилерів або на аукціонах, а також особисте листування на цю тему і списки прикрас, складені господинею ще в 60-ті роки. Все це важливо для аукціоністів, оскільки антикварних прикрас, як і предметів мистецтва, вимагається підтвердження походження (“провенанс”).

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Прикраси будуть виставлені на продаж 13 листопада в Суиндоне на аукціоні Кидсон-Трігг (це прізвище аукционистки, яка виявила скарб).

За матеріалами The Sun.

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