Англійська бабуся ховала в морозилці коштовності на 100 тисяч фунтів

У ветхому будиночку в містечку Уффингтон (графство Вілтшир), в морозилці поруч з м’ясом для стейків, після смерті господині виявили купу антикварних коштовностей. У тому числі 500-річну емаль епохи Відродження, підвіску з дорогоцінними каменями вартістю 30 000 фунтів, італійське сапфірове намисто 17 століття за 15 000 фунтів стерлінгів, іспанське багатошарове золоте намисто з рубінами, діамантами і смарагдами 16 століття за 6000 фунтів стерлінгів.
Родина покійної жінки запросила аукціоністів, щоб ті провели огляд будинку і з’ясували, чи немає там чогось цінного. Родичі знали, що в молоді роки дама любила гарні речі і прикраси, але не більше того. Старенька вже давно не носила їх на публіці і воліла ховати цінні речі в затишному місці будинку, як роблять багато дуже літні люди.
У підсумку аукціоністи обшукали весь будинок і виявили скарб в морозилці. Як стало зрозуміло, жінка колекціонувала прикраси з 60-х років ХХ століття. В хаті знайшлися не тільки коштовності, але і чеки на їх купівлю у дилерів або на аукціонах, а також особисте листування на цю тему і списки прикрас, складені господинею ще в 60-ті роки. Все це важливо для аукціоністів, оскільки антикварних прикрас, як і предметів мистецтва, вимагається підтвердження походження (“провенанс”).
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Прикраси будуть виставлені на продаж 13 листопада в Суиндоне на аукціоні Кидсон-Трігг (це прізвище аукционистки, яка виявила скарб).
За матеріалами The Sun.
Читайте також:
Знайдений у Великобританії скарб оцінений в $6 мільйонів
«Загублену» статую Олександра Македонського виявили на складі музею
Випадково знайдену картину продали за 1,4 мільйона доларів