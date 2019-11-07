Вимагав їхати іншою дорогою: в Одеській області пасажир «розплатився з таксистом ударом ножа

В місті Білгороді-Дністровському Одеської області поліцейські затримали місцевого жителя, який поранив ножем таксиста. За деякими даними, пасажир був п’яний. Затримання активно сприяли прості громадяни.

«Попередньо встановлено, що пасажирові, який взяв таксі, не сподобався маршрут, який вибрав водій. Пасажир почав вести себе агресивно, вимагати везти його іншою дорогою. Коли таксист відмовився, пасажир дістав ніж і вдарив водія. 25-річного таксиста госпіталізували», — розповіла начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Наталія Митрофанова.

За фактом умисного нанесення тілесного ушкодження середньої тяжкості (ст. 122 КК України) розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 3 років позбавлення або обмеження волі.