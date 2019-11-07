Суд вирішив залишити сквер Небесної Сотні у власності держави

Суд залишив земельну ділянку під сквером Небесної сотні на вулиці Михайлівській, 24-26 в Києві у державній власності

Про це повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко.

“Господарський суд Києва залишив без розгляду заяву компанії GPP Developers LTD по скверу Небесної Сотні про перегляд судових рішень. Сквер збережений у державній власності”, – написав Бондаренко в Facebook.

Нагадаємо, місцеві мешканці своїми силами і за власні кошти облаштували сквер Небесної Сотні по вулиці Михайлівській, 24-26 в 2014 році. Але земельна ділянка перебувала у приватній власності, там планувалося будівництво готельно-офісного центру. У 2018 році територія була повернена у власність держави.

Компанія GPP Developers LTD подала заяву про перегляд рішення, яким сквер повернули місту, за нововиявленими обставинами: нібито за “неправильно проведеної експертизи щодо належності земельної ділянки до земель історико-культурного призначення”.