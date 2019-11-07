«Повернути всіх і все»: Зеленський поділився своєю «великою мрією»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щоб всі території і люди в Україні скоріше об’єдналися.

Своєю «великою мрією» він поділився в інтерв’ю «Відверто з президентом», яка опублікувала в четвер, 7 листопада, прес-служба Офісу глави держави.

«Хотілося б, щоб в Україні всі об’єдналися і суспільство, і люди, і території, а за повернення потрібно боротися, об’єднавшись. І засоби масової інформації. Журналісти мають працювати відповідно з їх професією. Але хотілося б, щоб ми всі об’єдналися заради однієї головної перемоги. А головна перемога у нас – повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не втратити, і залишитися об’єднаної країною», – розповів Зеленський.

За словами президента, після цього вже можна буде повністю зосередитися дійсно на реформи і на економіці. «Тому що не можна все це втілювати в життя, нормально реформувати не можна, поки розібрана вся країна. Це зараз велика мрія», – резюмував він.