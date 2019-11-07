У Болівії протестувальники тягали за волосся мера по вулиці, а після обстригли і облили фарбою

Опозиційні протестувальники напали на мера невеликого міста Винто, що в Болівії, Патрісію Арсе і почали тягати її по вулицях.

Про це повідомляє ВВС Україна.

За попередньою інформацією, нападники облили жінку червоною фарбою, а після насильно обстригли волосся. Люди звинуватили її в тому, що вона закликала прихильників президента спробувати прорвати встановлену ними барикаду.

З криками «Вбивці, вбивці» чоловіки в масках витягли Патрісію на вулицю, і змусили стати на коліна. Потім опозиціонери облили її червоною фарбою і дали на підпис заяву про відставку. Після кількагодинних знущань її віддали поліцейським, а ратушу підпалили. Пізніше підтвердилася інформація про вбивство 21-річного чоловіка, якого знайшли з проломленим черепом.

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