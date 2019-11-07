Киберполиция знешкодила колишнього військового інженера, заражавшего комп’ютери вірусами для викрадення даних

Киберполицейские Чернігівській області викрили колишнього українського військовослужбовця, який заробляв продажем баз даних користувачів соцмереж.

Як повідомляє ASPI NEWS, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, 33-річний чоловік розсилав спам, заражений шкідливим ПЗ. Робота розсилаються вірусів полягала в викрадення логінів, паролів, даних банківських карт, електронних гаманців та іншої інформації користувачів.

Отриману інформацію хакер формував базу даних та продавав на спеціалізованих закритих форумах. Надалі ця інформація могла використовуватися для шантажу, шахрайства, викрадення коштів з банківських рахунків та інших правопорушень у відношенні потерпілих.

Під час попереднього огляду комп’ютера хакера, працівники кіберполіції виявили текстові документи з викраденими базами загальним обсягом понад 20 GB (один такий текстовий документ вміщує до 100 000 записів). Поліцейські вилучили комп’ютери та сервери.

Вилучене направлено на експертизу.

За такі дії чоловікові загрожує до двох років в’язниці.