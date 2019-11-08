Курьез дня: украинская таможня запустила сервис, который сломался через несколько минут

Сегодня стало известно о том, что украинская таможня запустила функцию, которую все очень ждали, однако, она дала сбой спустя пару минут после запуска. Максим Нефедов заявил, что пока что на работает в тестовом режиме. Об этом пишут средства массовой информации.

Дело в том, что Государственная таможня Украины сегодня запустила сервис, который способен рассчитывать стоимость таможенных услуг, и платежи за растаможку автомобилей. Пока что это будет работать в тестовом режиме.

В базе есть более двух тысяч моделей автомобилей, их туда вписывали вручную, поэтому, «калькулятор» и был запущен на полтора месяца позже, нежели планировалось ранее. Однако, клиенты уже подали жалобы о том, что сервис не работает. Из-за перегрузки сайт просто «лег».

Но и это еще не все проблемы. Те пользователи, которым все же удалось зайти на сайт, утверждают, что сервис работает неправильно.