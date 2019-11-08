Тина Кароль взволновала фанатов пикантным снимком (фото)

Украинская королева шоу-бизнеса, в прямом и переносном смысле, порадовала поклонников новым пикантным фото. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram.

Тина Кароль поделилась новой фотоработой Антона Кулаковского. На снимке певица лежит на белоснежной простыне в одном лишь халате. Волосы спрятаны под белым махровым полотенцем. Халат будто небрежно оголяет ключицу Тины и интригующую часть груди, а лицо заманчиво прикрыто рукой. Центральным объектом всей композиции является драгоценное кольцо и колье на шее исполнительницы. В подписи к снимку отмечены лишь автор фотоснимка и ювелирная марка, видимо публикация выложена в рекламных целях.

В любом случае снимок Тины Кароль подписчикам очень понравился. Звезда всего за 13 часов получила 15 тысяч лайков и тысячи комплиментов в свой адрес: «Невероятная», «Вы прекрасны!», «Файна», «Шикарна», «Неземная», «Неповторимая», «Ох уж эти ключицы».

К слову, ранее певица выкладывала снимок из этой же серии, все в том же халате и полотенце, только поза несколько иная. Кароль сидя на кровати, одной рукой придерживает халат, а второй едва касается губ и шеи. Все тот же кулон на цепочке ниспадает с изящной шеи артистки. А на пальце красуется кольцо с драгоценным камнем.

В целом, Тина Кароль довольно часто радует своих подписчиков новыми снимками и образами, каждый раз подтверждая статус королевы украинского шоу-бизнеса. В ответ благодарные фоловеры не скупятся на комплименты, просмотры и даже присылают ее же портреты.