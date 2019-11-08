В модном кожаном комбинезоне: 61-летнюю Шэрон Стоун застали на прогулке в Мадриде (фото)

Знаменитость поразила новым модным нарядом.

В последнее время Шэрон Стоун не часто балует публику своим появлением на публике: ее редко можно видеть на светских мероприятиях, а уж тем более на красных дорожках. Актриса ведет закрытый образ жизни, но время от времени делает исключения. Так, недавно звезда стала гостьей церемонии награждения Harper Bazaar Awards в Мадриде (Испания), где впервые появилась со своим старшим сыном Роаном, которому в этом году уже исполнилось 19 лет.

А вчера популярную актрису застали на улице. На выходе одного из мадридских отелей, Шэрон появилась в рыжем кожаном комбинезоне с большими накладными карманами, который был дополнен красными лодочками на шпильке и стильными солнцезащитными очками. В руках актриса несла молочного цвета пальто и небольшую бутылочку с водой.

Шэрон Стоун застали на прогулке в Мадриде

Как только знаменитость появилась на улице, ее тут же начали фотографировать. Шерон с пониманием отнеслась к папарацци и нисколько не смущалась.

Шэрон Стоун застали на прогулке в Мадриде