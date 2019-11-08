«До 1936-1937 році голодували вже і села, і міста»

Сталінська колективізація: жорстока помилка або рішення «ефективного менеджера»?

Дев’яносто років тому, 7 листопада 1929 року, з публікації в газеті «Правда» статті Йосипа Сталіна «Рік великого перелому» почалася суцільна колективізація. «Великий перелом» полягав в переході від індивідуального, «мелкособственнического» сільськогосподарського виробництва — до колективного і великомасштабного.

В нашій національній пам’яті колективізація — це насамперед розкуркулення, репресії, голод. Але не все так однозначно. Витоки колективізації — тисячолітніх соціальних інститутах; причини — у подіях світового, не одного російського, масштабу; місія — довершити розпочате ще за царату; наслідки — не тільки негативні.

По-перше, можна сказати, що колективізація була зумовлена селянською громадою, яка існувала ще на Русі і зафіксованої Руською правдою, збірником правових норм XI століття. Після скасування кріпосного права в 1861 році вже не поміщик, а саме селянська община регулювала практично все життя селянина і його сім’ї. Будучи демократичною організацією колективного селянського самоврядування, в той же час громада «дружила» з державою і допомагала йому — як потім колгоспи — тримати селян у покорі. А вийти з общини було і складно, і небезпечно: адже дві третини російських земель — у зоні ризикованого землеробства, і як тут обійтися без допомоги сусідів?

По-друге, колективізація вирішувала застарілі проблеми, за які ще в 1906 році взявся голова Ради міністрів Петро Столипін. В той час в Російській імперії наростають темпи промислової революції. Містам потрібно все більше робочих рук і продовольства. Але громади неохоче випускають селян у міста, а самі працюють по старинці, вручну і на конях, ігноруючи передові агрономічні технології і техніку, виробляють майже рівно стільки, щоб прогодувати самих себе, і лише трохи — на продаж.

Столипін дозволяє вільний вихід з общини і вводить приватну власність на землю, штовхає селян до створення одноосібних господарств, веде Росію американського фермерського шляху. Держава вкладається у просвіта селянства, допомагає йому набувати нові землі, переселятися за Урал, купувати сучасні механізми…

Проте з 15 млн домогосподарств громади залишили тільки 3 млн, з них хороші результати на землі отримувало лише кожне десяте домогосподарство — там, де для цього були сприятливі кліматичні умови. Позначився селянський консерватизм, страхи, а головне — загибель Столипіна в 1911 році від руки терориста, Перша світова війна, революції, громадянська…

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Про коріння, суті і значення сталінської колективізації розповідає Геннадій Корнілов, завідувач Центром економічної історії Інституту історії і археології Уральського відділення РАН, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.

Колективізацію визначили селянські мрії

У ході революції 1917 року і громадянської війни селянство в основній своїй масі підтримала більшовиків. Справа в тому, що з скасуванням кріпосного права розмір виділених селянам земельних ділянок зменшився (ця різниця називалася селянами «відрізками»), зате поміщицьке землеволодіння не торкнулися: поміщики були опорою самодержавства, і реформи Олександра II не могли зачіпати їх інтереси. І головна вимога селян перед революцією 1905 року: поверніть нам відрізки! Кадети, наприклад, наполягали на тому, щоб селяни викуповували поміщицьку землю. А більшовики, у яких була досить слабка земельна програма, підхопили гасло есерів «вільний труд на вільній землі», що означав: земля належить тим, хто на ній працює. Це була багатовіковою мрією селянства, за це велися всі селянські війни. Не дивно, що в 1917 році і в Громадянської війні за більшовиками селяни і пішли.

У ході Жовтневого перевороту II Всеросійський з’їзд Рад приймає «Декрет про землю», написаний Володимиром Іллічем Леніним. За цим декретом приватна власність на землю була ліквідована, вся земля вилучалася на користь держави і закріплювалася за місцевими селянськими радами. У січні 1918 року приймається закон, за яким місцева влада безоплатно розподіляють землю відповідно до рішень зборів селян, у відповідності зі споживчою нормою. Тобто фактично відбувається відродження сільського сходу, колективізму, общинності. Землю ділили між сім’ями або за кількістю їдців, або за кількістю чоловіків, тобто працездатної робочої сили. З 1924 року, тільки в умовах нової економічної політики Непу, була дозволена оренда землі і сезонний найм наймитів. Результат: досить швидко, до 1925 року, був відновлений довоєнний обсяг посівних площ.

У 1920-ті роки вчені і політики раннесоветского періоду, в першу чергу Олександр Васильович Чаянов, Микола Іванович Бухарін (Бухарін виступав за зниження темпів індустріалізації, відмова від розкуркулення та «ударної» колективізації, за вільний ринок зерна — прим. ред.), передбачали, що згодом селянські господарства як економічна форма перейдуть від індивідуальної обробки землі до спільної, кооперування допоможе вибрати спеціалізацію господарства (рослинництво або тваринництво), кооперативи будуть спільно реалізовувати продукти своєї праці. Таким чином, село, за їх задумом, ставала б стрижнем майбутнього: пропонувалася альтернативна капіталістичної аграрна модернізація — інтеграція селянських мас у господарство, суспільство і політику сучасного типу.

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Колективізацію визначили революції і війни

Між тим єдине в світі соціалістична держава перебувала в міжнародній ізоляції, в оточенні ворогів (про це прямо говорило вторгнення іноземних держав під час громадянської війни в Росії), багатьом було зрозуміло, що принизливий для Німеччини Версальський договір призведе до нової кровопролитної війні в Європі. Щоб вижити в майбутній бійні, Радам потрібно було терміново завершувати індустріалізацію, зупинену Першою світовою війною, революцією і громадянською війною, і озброюватися. Для цього, як і 20 років до того, містам, промисловості та армії були потрібні безперебійні поставки продовольства.

Але у другій половині 1920-х років відбувається дроблення селянських господарств і за рахунок цього — їх ослаблення. А 3-6% заможних селян – «куркулів» (так їх називали ще з часів упорядника тлумачного словника Володимира Даля, у радянський час це був вже політичний конструкт) давали лише 10% товарного зерна, причому притримуючи його до високих закупівельних ринкових цін. Це в корені розходилися з інтересами радянської держави, яке, звернувши НЕП, перейшло до планової економіки з твердими державними цінами і потребував стабільних поставках. 60% «середняків», мали землю, худобу і примітивну сільгосптехніку (перед колективізацією для майже 70% селян основним знаряддям праці залишалася дерев’яна соха), головним чином працювали на власні потреби. Замість необхідної ситості в Країні Рад почалися перебої у хлібозаготівлях і продовольча криза.

В умовах заборони приватної власності на землю, великого чи дрібного фермерського землеволодіння, вихід бачився тільки в одному — в переході до соціалістичного колективного господарювання. Оскільки 25-26 млн селянських господарств «по-хорошому» і в стислі терміни вмовити не представлялося можливим, був обраний шлях насильницької колективізації: упиравшиеся піддавалися дворазовому оподаткуванню. І якщо навесні 1929 року в колгоспах було 1 млн селянських господарств, то до листопада того ж року їх кількість зросла в 2-3 рази. А до 1932 року в колгоспах перебували вже більше 60% господарств.

Куркульство ліквідовувалося «як клас», сопротивлявшиеся «кулаки» або арештовувалися, або посилалися на промислові будівництва в північні регіони країни, на Урал, у Сибір і далі. З 1930 року рух кооператорів стали згортати, його лідерів переслідувати. Їх ідеї третього шляху аграрної модернізації Росії, між капіталізмом і соціалізмом, на основі селянських сімейних підприємств, були відкинуті, як і їх розробники. Чаянов, автор терміну «моральна економіка», помер у в’язниці, Бухарін — розстріляний в ході Великого терору.

Колективізація призвела не тільки до масових репресій, але і до компромісів

З точки зору ідеології, колгоспи були «реінкарнацією» селянських громад, з тією різницею, що земля належала не громаді, а державі. Насправді колгоспна система обернулася жорстокої експлуатацією селян.

Колективізація сільського господарства була складовою частиною індустріалізації, в рамках якої вона служила двом головним цілям. По-перше, з допомогою колгоспів держава прагнуло збільшити товарність сільського господарства порівняно з Непом (це, як вже було сказано, потрібно сталінської програмі індустріалізації, щоб забезпечити розвивається промисловість сировиною і зростаюче неаграрное населення продовольством). Через колгоспи держава змусила селянство розлучитися з більшою часткою врожаю, ніж воно було готове у 1920-ті роки, заплативши при цьому менше.

Друга мета колективізації полягала в ліквідації селянських «мелкособственнических виробників» як «класу», який міг протистояти більшовицькій реконструкції народного господарства і суспільства. Колективізація супроводжувалася так званим «розкуркуленням», каральної кампанією проти «сільських експлуататорів» і тих, хто протистояв примусової колективізації. Так як визначення цих категорій було дуже розмито як в теорії, так і на практиці, кампанія супроводжувалася масовим довільним державним терором проти сільського населення.

Селяни чинили опір терору і насильницької колективізації (в опорі брали участь сотні тисяч чоловік — прим. ред.), протистояння тривало до середини 1930-х років і закінчилося перемогою влади: активні «антиколхозные елементи» були вислані у віддалені райони країни і велика частина селян відмовилася від індивідуальної форми ведення господарства.

Перемогу влади визначили два чинники. Одним з факторів «смирення» селянства з колгоспом послужила певна зміна державної політики по відношенню до села, політика була спрямована на компроміс з селянством. II Всесоюзний з’їзд колгоспників-ударників у лютому 1935 року прийняв Примірний статут сільгоспартілі, який однозначно і беззастережно закріпив за колгоспами право на обобществленную землю, колгоспам урочисто вручалися акти на вічне користування землею. За індивідуальним колгоспним двором було закріплене право на ведення особистого підсобного господарства на присадибній ділянці. Так склався один з основних елементів сталінської політики по відношенню до села і до колгоспів — дворівнева система сільгоспвиробництва, в якій колгоспне господарство поєднувалося з особистим підсобним господарством. Ці та інші заходи частково нейтралізували ворожість селянства, яку породила суцільна колективізація.

HelioNews.ru

Масовий голод зумовила не тільки колективізація, але і Велика депресія

Другий фактор перемоги держави над селянством — масштабний голод, який вибухнув у 1932-1933 роках.

Справа в тому, що для успішного проведення індустріалізації та підготовки до війни Радянського Союзу були гостро необхідні імпортні машини, технології, фахівці. Єдине, що брали за кордоном у СРСР в оплату укладених контрактів, — золото, а також валюта, одержана завдяки експорту зерна і ліси. В кінці 1929 року вибухнула Велика депресія, глобальна фінансово-економічна криза, світові ціни на сировину впали, а золото, навпаки, подорожчало. Як наслідок, державні закупівлі та заготівлі зерна, податки, якими обкладали колгоспи за користування державною землею, зросли з приблизно 25% до 40-45% на Україні і 45% в Уральської області в 1932 році. При цьому державні закупівельні ціни були нижче колишніх ринкових в 2-3 рази, трималися на одному рівні та не покривали собівартості сільськогосподарського виробництва.

Спускаються з Москви завдання по хлібозаготівлям постійно збільшувалися, на мільйони пудів, їх невиконання каралося виключенням з партії і арештом. Тому в селян вилучалися навіть ті запаси, що залишалися для сівби, не кажучи про продовольчому і кормовому зерні, худобу і м’ясопродуктах. Але навіть ці «драконівські» заходи не призводили до 100% виконання планів. Селянам, утаивавшим хліб, забороняли користуватися водою і топити печі, відмовляли в медичній допомозі, а їхніх дітей виключали зі шкіл. Провинилися райони знімали з постачання хлібом (про це детально розповідається в збірниках документів «Трагедія радянського села», «Аграрне розвиток та продовольче забезпечення населення Уралу в 1928-1934 роках»).

Причому, якщо в містах діяла карткова система і міські жителі, насамперед працівники соціалістичних підприємств, були забезпечені фізіологічним продовольчим мінімумом, то жителів села зобов’язали дбати про своє прокорме самостійно. Комбінація неухильною продразвестки зерна, неврожаю та загального розвалу сільгоспвиробництва під натиском колективізації та репресій викликала масовий голод, що вибухнула в 1932 році і продовжувався у першій половині 1933-го. Його жертвами стали, за сучасними даними, 7 млн осіб (в Уральській області надсмертність склала близько 100 тис.).

Взимку 1936-37 років, на тлі прийняття «сталінської» Конституції україни (5 грудня 1936 року — прим. ред.), голодувала вже не тільки села, але й міста. Так, у Свердловську черги за хлібом шикуються в кінці листопада. Спочатку влада «грішать» на неефективну систему поставок зерна з колгоспів, на хлібокомбінати і зрив плану по випічці хліба. Але проблема виявилася глибшою: пізня весна, літня посуха, ранній сніг у вересні 1936 року спричинили неврожай, і селяни, як і в 1932 році, вигрібали хліб, щоб виконати державне завдання.

Сільські мешканці переселяються в міста, скуповують хліб, але влада запроваджує суворі обмеження: не більше однієї буханки хліба за одну покупку в руки, не більше двох буханок на вивезення в село. Порушників відловлюють, хліб відбирають. У лютому–квітні 1937 року фіксуються випадки смерті від голоду («безбелковые набряки», як писали в той час), вмирали в першу чергу люди похилого віку та діти, особливо немовлята.

Місцева влада бомбардують Москви тривожними звітами і відчайдушними проханнями про допомогу, але вона приходить тільки в квітні–травні 1937 року, перед самим весняною сівбою, та в обсягах, достатніх, швидше за все, тільки для проведення посівної. Причому насіннєві та продовольчі позики виділялися урядом під 10%, селяни були зобов’язані виплатити борги державі після закінчення двох років (на щастя, урожай 1937 року виявився найбагатшим за весь ХХ століття). Позначилася і сумно знаменита недбалість: де-то зерно, предназначавшееся голодавшим, згноїли, куди не довезли…

Голови Свердловського облвиконкому Василю Головіну і першого секретаря Свердловського обкому ВКП (б) Івану Кабакову голод 1936-37 років коштував життя: незважаючи на минулі нагороди за перемоги в індустріалізації та колективізації, їх як «ворогів народу» розстріляли. Звичайно, не тільки їх: репресіям піддалися практично всі керівники районів, земельних відділів, директора машинно-тракторних станцій.

Після голоду, про яке-небудь значному опорі колективізації мови бути вже не могло. До кінця 1930-х років колективізація завершилася, в категорії селян-одноосібників залишилося лише близько 3% сільського населення. У країні налічувалося близько 250 тис. колгоспів. Праця хліборобів був поставлений під повний контроль держави. Колгоспи в якості постачальника продовольства і грошових коштів використали для постачання жителів міст і проведення індустріалізації. Експорт зерна забезпечив закупівлю промислового обладнання за кордоном — практично 85% верстатів, машин, якими оснащувалися радянські підприємства в роки першої п’ятирічки.

Чи виправдала себе колективізація?

Процес суцільної колективізації завершився до початку Великої Вітчизняної війни. У 1938 році власників коней обклали настільки непосильним податком, що здалися останні «уперті». Колгоспами залишилися не охоплені лише ті, хто жив на селі, а працював у місті, на державному підприємстві — наприклад, на пошті, на заводі і так далі, і люди похилого віку, які були не в силах працювати в колективному господарстві.

У статті Сталіна «Рік великого перелому», опублікованій 7 листопада 1929 року й поклала початок суцільної колективізації, говорилося: «Якщо розвиток колгоспів і радгоспів піде посиленими темпами, то наша країна через 3 роки стане однією з найбільш хлібних країн, якщо не самою хлібною країною світу». З цієї точки зору, колективізація не досягла поставлених перед нею цілей, навіть незважаючи на відправку на село організаторів-«двадцятип’ятитисячників», інтенсивну підготовку агрономів, тваринників, ветеринарів, електрифікацію, створення машинно-тракторних станцій (до речі, механізаторські роботи МТС теж проводилися не безкоштовно, колгоспи розраховувалися за них натуральною оплатою в розмірі 12-15% від зібраного врожаю).

Проблема в тому, що матеріальні стимули до праці в колгоспному виробництві були відсутні, взаємини влади і колгоспників будувалися на трудовий повинності і адміністративні заходи впливу. Обов’язки колгоспників по відношенню до переможцю-державі були різноманітними і численними, а їх правовий статус у суспільстві — приниженим. Щоб колгоспники не ухилялися від повинностей, їх позбавили права на свободу пересування. Після запровадження паспортної системи виїзд з села був можливий тільки з дозволу сільської ради.

При цьому найбільш відмінною рисою сталінського періоду в історії колгоспної системи був катастрофічно низький рівень життя на селі. Доходи колгоспників були набагато більш мізерними, ніж доходи будь-яких інших категорій, селяни були найбіднішою і матеріально неблагополучної групою населення. Вони не мали щорічних відпусток і відпусток по вагітності та пологах, не отримували виплат по хворобі, майже ніхто не отримував пенсій. Тільки смерть Сталіна і кризове становище в сільському господарстві країни змусили радянське керівництво коригувати аграрну політику та покращувати умови життя колгоспників.

Проте однозначно негативно оцінювати колективізацію я не стану. По-перше, як бачимо, вона була викликана подіями і особливостями, які передували їй. По-друге, колективізація, якщо розуміти її як комплекс перетворень у житті села, була модернізаційним трендом ХХ століття, одним з етапів аграрного переходу від традиційного сільського господарства до сучасного. Відбувалося подолання уявлень селянства про зміст та завдання сільськогосподарського праці, впроваджувалася грамотність, так чи інакше поліпшувався побут сільських жителів, трансформувалася сільська родина, змінювалася роль жінок і тип відтворення населення, йшло впровадження прогресивних технологій і удосконалення агротехніки. Так, до середини 1930-х років була виконана мрія Леніна про «100 тис. тракторів для села».

В цілому, завдяки модернізації і інтенсифікації виробництва, обсяги сільськогосподарського виробництва зросли. У першій половині ХХ століття село пережила кілька хвиль голоду, що характеризуються підвищеною смертністю і низькою народжуваністю: в 1901, 1906, 1911, 1921-22, 1932-33, 1936-37, 1942-43, 1946-47 роках. Але у війну солдати і робітники (за винятком жителів блокадного Ленінграда) не голодували. Неврожаї зерна, викликані в першу чергу природними катаклізмами, повторювалися й в другій половині ХХ століття. Однак ні локальної, ні масового голоду населення країни вже не відчувало. До середини минулого століття в країні склалася, кажучи сучасною мовою, система продовольчої безпеки, яка микшировала виникала несприятливу продовольчу ситуацію. Колгоспи і радгоспи забезпечували мінімум продовольства, дозволяв радянським громадянам жити, хоч і в умовах продуктового дефіциту, але, тим не менш, не впроголодь. Ну, а здійснення бажання Сталіна по перетворенню країни в хлібну світову державу перенесено вже у ХХІ століття.