Старого педофіла Вишневського здала жертва домагань

Депутата законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського звинуватили в сексуальних домаганнях. Скаргу на 64-річного чоловіка надіслала одна з учнів педагогічного університету імені Герцена, де викладає Вишневський.

За повідомленнями дівчата, багато студентки першого курсу страждають від згубних пристрастей старого політика. Стало відомо, що жертв голова фракції «Яблуко» в ЗакС обирає з числа тих, хто приїхав навчатися в Північну столицю з провінції.

«Борис Лазарович спеціально вибирає об’єктами пристрасті тільки що приїхали з провінції первокурсниц: у них поки немає в місті ні друзів, ні знайомих, їх немає кому захистити. Якщо хтось все-таки наважиться звернутися за допомогою — у нього є депутатська «корочка», він дуже любить їй козиряти перед наївними дівчатами», — написала постраждала.

Дівчина Христина пояснила, що крім неї Вишневський домагався ще до трьох її однокурсницям. Точне число потерпілих вона назвати не змогла.

Важливо зазначити, що серед студенток перших курсів могли бути неповнолітні. Часто буває, що у вузи вступають дівчата 16-17 років. Борис Вишневський міг скористатися службовим становищем і шантажувати слухачів. Ці доводи частково підтвердила звернулася дама.

У свою чергу, видання Nation-news в чию адресу редакції надійшло звернення, вимагають від правоохоронних органів розібратися в інциденті і вжити всі необхідні заходи. Згідно із заявою журналістів, така людина не повинен представляти владу і викладати в навчальному закладі.

Борис Вишневський різко відреагував на ситуацію після звернення до нього представників ЗМІ. Він заявив, що дівчина бреше і відправив її «куди-небудь подалі».