У Кремлі відмовилися перевіряти слова Кадирова, який закликав «вбивати» за образи в Сет

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання глави Чечні Рамзана Кадирова про жорсткому покаранні інтернет-користувачів, які могли образити чиюсь честь», перевірятися не будуть. Причина полягає в тому, що слова Кадирова з чеченського перевела «Російська служба Бі-бі-сі», а в Кремлі не довіряють цьому іноземному ЗМІ.

За словами Пєскова, він не читав оригіналів стенограми засідання з чеченського уряду, на якому прозвучали заяви Кадирова. Відео заходи опублікувала ЧГТРК «Грозний», а «Російська служба Бі-бі-сі» і «Теперішній час» переклали слова глави республіки.

«Публікації „Бі-бі-сі“ вважати за першоджерело не можу і не буду. Не можемо ж ми керуватися повідомленнями „Бі-бі-сі“. Нам невідомо про таких висловлюваннях [Кадирова] нічого», — сказав Пєсков, якого цитує РИА «Новости».

На питання, чи будуть в принципі перевірятися висловлювання Кадирова, прес-секретар президента РФ відповів негативно: «Ні, не будуть».

Пєсков додав, що до керівника регіону «потрібно виявляти необхідне повагу». «Що стосується заяв, то в будь-якому суб’єкті РФ існують правоохоронні органи, які на підставі чинного законодавства застосовують або не застосовують ті або інші статті, скажімо так, законом для припинення протиправних дій. Мені невідомо про те, щоб якісь протиправні дії мали місце», — цитує Пєскова «Медуза».

На уточнююче питання про те, закликає чи Пісків чеченські правоохоронні органи перевірити висловлювання Кадирова, представник Кремля відповів: «Ні, ви неправильно мене зрозуміли. Я нікого не закликаю, я констатую».

У викладі «Російської служби Бі-бі-сі», Кадиров сказав наступне: «Тих, хто порушує згода між людьми, займається плітками, розбратом, якщо ми не зупинимо їх, вбиваючи, саджаючи, лякаючи, нічого не вийде». Він також заявив, що не можна «залишити людину», який зачіпає честь, навіть якщо весь світ згорить синім полум’ям, закони всіх країн будуть порушені» і поклявся Кораном.

Глава Чечні додав, що його слова можуть неправильно зрозуміти, але він на боці закону. «Тепер все говорити „Рамзан сказав вбивати“, ще щось. Що таке закон? Закон, конституція, демократія — це є добробут населення. Всі інші — аферисти, зрадники, пліткарі і шизофреніки — вони різних мастей все, ми повинні їх зупинити», — сказав Кадиров в перекладі «Російської служби Бі-бі-сі».