«Навіщо це слідчим — загадка» СКР призначив Михайла Светову урологічну експертизу

Слідчі призначили проведення урологічної експертизи члену «Лібертаріанський партії» Михайлу Светову, який є свідком у справі про розпусних діях (стаття 135 КК РФ). «Ця експертиза повинна показати, чи здатний Михайло [Рад] до статевою зносинам чи ні. Навіщо це слідчим, я не знаю. Це загадка для всіх, враховуючи, що події, про які йде мова у кримінальній справі, що відбувалися сім років тому», — розповів Znak.com адвокат Свєтова Михайло Бірюков.

Напередодні в ході допиту слідчі намагалися з’ясувати, коли Михайло Свєтов познайомився зі своєю колишньою дівчиною Анастасією, для чого навіть провели очну ставку між молодими людьми. «Слідство виходило з того, що Анастасії на момент початку відносин зі Світловим не було 16 років. Але насправді стосунки між ними виникли вже тоді, коли Анастасії виповнилося 16 років. У самої Анастасії до Михайла ніяких претензій немає, зараз вони знаходяться в чудових дружніх відносинах», — пояснив Бірюков.

За словами адвоката Михайла Свєтова, приводом для порушення кримінальної справи за статтею 135 КК РФ «Розпусні дії» послужила заява представників МИЦ «Известия». «7 серпня 2019 року хтось з МІЦ „Известия“ виявив в мережі Інтернет фотографію [Михайла Свєтова в Instagram], після чого написав відповідну заяву в правоохоронні органи», — додав Михайло Бірюков.

Нагадаємо, напередодні у квартирі Михайла Свєтова силовики провели обшук, в ході якого вилучили якийсь сервер. Після цього Світел прийшов у слідчий комітет на допит, який тривав близько 12 годин.

Доповнення від 14:49 7 листопада 2019 року: по уточненню адвоката, в постанові про порушення справи, по якому Світел проходить свідком, немає прямої вказівки на наявність заяви від представників «Известий». Слідчі посилаються на те, що «Известия» «виявили» користувача «соціальних мереж Instagram (Instagram) www.instagram.com/msvetov і Твіттер (Twitter) www.twitter.com/msvetov», який «на своїх сторінках у соціальних мережах — Прим. ред.) <…> розміщував відомості про вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку…».