«У верхах буде сутичка за останні крихти»

Скільки ще протягне «путиномика» і чекати посилення диктатури? Інтерв’ю Андрія Мовчана

У країні продовжує посилюватися репресивний дух, про що свідчать нові кримінальні справи проти учасників протестних акцій. У той же час чергові заяви Володимира Путіна стосовно інформації в інтернеті прозвучали як сигнал до нових обмежень. При цьому економіка Росії, хоч і стагнує, але зовсім не збирається падати на чергове дно. Тобто у режиму великий запас міцності. Але куди все-таки ми рухаємося? На цю тему Znak.com розмовляє в інтерв’ю з економістом, фінансистом, інвестором, керуючим партнером групи компаній Movchan’ s Group, експертом програми «Економічна політика» Московського центру Карнегі Андрієм Мовчаном. Не так давно він випустив книгу «Росія в епоху постправды. Здоровий глузд проти інформаційного шуму», в якій спробував поставити діагноз нинішньої епохи і зробити прогноз з приводу подальшої долі Росії.

«Путін залишається останнім „європейцем“ в Росії»

— Андрій Андрійович, наскільки я зрозумів, одна з центральних ідей «Росії в епоху постправды»: поточний, архаїчний, феодальний по суті, російський режим не змінити, поки не вичерпається рентний ресурс, що живить його, — нафтовий експорт. Тобто, мабуть, поки не будуть досягнуті нові технології генерації і розподілу енергії. Коли це станеться, за вашим уявленням?

— З вашого опису я б прибрав слово «архаїчний». Архаїчний — це щось таке, що вже не працює сьогодні, не ефективно. А російський режим прекрасно працює. Може бути, у нас архаїчна економіка. Але в цій економіці поточний режим працює чудово, принаймні, для його бенефіціарів.

Тепер що стосується умов для того, щоб цей режим перестав бути ефективним. Для цього має перестати вистачати економічних можливостей, забезпечуваних експортом вуглеводнів. Але це не обов’язково може статися із-за нових типів енергії. Це може статися у зв’язку зі зміною цінової ситуації на ринку вуглеводнів. Зовсім необов’язково, що нафти будуть менше споживати. Її, наприклад, можуть знайти більше або почати добувати легше. Може скластися ситуація, коли ціна на нафту буде сильно нижче, ніж зараз. Така ситуація вже була в 90-ті роки. Тоді вже точно не було ніякої нової енергетики. Вона була навіть сильно старіше, ніж зараз. А ціна на нафту була на світовому ринку все одно низькою. Тому той факт, що ми не бачимо серйозного просування з точки зору зміни балансу старих і нових методів отримання енергії, ще не говорить про те, що ми не можемо побачити періоди сильно низьких цін на нафту. Або навіть стабілізацію цін на нафту на низькому рівні.

— З яких ще причин може вичерпатися нафтовий ресурс нинішніх російських феодалів, використовують країну як «внутрішню колонію»? Із-за різкого падіння видобутку в Росії? Загострення цінової конкуренції на ринках збуту? Як близько ми від таких перспектив?

— Перша — це виснаження видобутку або різке зростання собівартості видобутку, це повинно відбуватися в 2030-х роках. Друга причина погано передбачувана. Це зростання конкуренції та зростання пропозиції на світовому ринку вуглеводнів. І коли це буде, ми не знаємо, але це явно не в найближчі роки. На п’ять-сім років ми можемо переглядати ринок нафти, сьогодні там немає ніяких тригерів, які б змусили його стати різко більш конкурентним. Є ще внутрішні тригери. Сьогодні система монолітна, вона влаштована так, що еліти, отримують вигоди від ситуації, що склалася, діють злагоджено. Якщо з тих чи інших причин ця узгодженість піде в минуле і почнеться жорсткий конфлікт між елітними групами, який не зможе бути швидко вирішена, то відбудеться багато різних подій, які в тому числі вплинуть на експорт нафти.

«Сьогодні система монолітна, вона влаштована так, що еліти, отримують вигоди від ситуації, що склалася, діють злагоджено»Kremlin.ru

— У своїй книзі ви перераховуєте події, які можуть стати каталізаторами майбутнього неминучого кризи ситуації, економіко-політичної системи: розвал житлово-комунальної інфраструктури, колапс цілих індустрій — наприклад, будівельної, логістичної і т. д., втрата 5-10 млн робочих місць. Чи спостерігаєте ви прикмети того, що ці ризики реалізуються?

— Російська влада не приховувала того, що останні п’ять-сім років вона будувала модель, розраховану на стабілізацію ситуації. Без зростання, з м’яким сповзанням показників, але зате без різких стрибків і якихось «чорних лебедів». І влада це вдалося.

Вона побудувала систему, в якій слабка економіка поєднується з сильним бюджетом і держава в змозі заливати грошима виникають діри, демпфируя тим самим проблеми.

І така економіка може продовжувати існувати довго за мірками життя політичного режиму, десятирічний запас у неї ще є.

— «Росії в епоху постправды» ви неодноразово повертаєтеся до бачення того, що на зміну путінському режиму прийдуть ліві популісти, а ля Глазьєв, як в Аргентині 1940-х або у Венесуелі 2000-х. Адже такий основний запит більшості нашого суспільства, якій притаманне утриманство і віра в диво. А слідом за лівими популістами типу Уго Чавеса до влади, за законом маятника, може прийти права диктатура. Ви гадаєте, нам не вдасться після путінізму зупинитися на «легкому», цивілізованому варіанті — політичному лібералізмі з соціально орієнтованою економікою — і таким чином уникнути диктатури?

— Теоретично після Путіна зайняти позицію № 1 в країні міг би людина ліберальних поглядів, який не побоявся б поступово впроваджувати їх в життя. Такий «другий Горбачов». На тлі першого стрибка, який здійснив реальний Горбачов, його послідовник міг би довести справу до кінця і зробити Росію ліберальною країною. Але це все теорія. А на практиці лідерів вибирає еліта. У Росії вона чітко простроена. Вона замкнута, або, як казали брати Стругацькі, «згорнулася», вона орієнтована на експлуатацію внутрішньої колонії, на ресурсну ренту, звідси охранительство, оскільки потрібно захищати свою частку пирога. Це означає, що роль силовиків велика і вона буде тільки збільшуватися по мірі скорочення пирога. Це значить, що в кінцевому підсумку будуть вирішувати силовики, хто і як буде керувати країною.

Тому, звичайно, Путін залишається останнім «європейцем» в Росії. Не в тому сенсі, що він носій справжньої європейської політичної культури, а в тому сенсі, що прийшов йому на зміну чолі держави європейські цінності будуть ще більш далекі. І тут питання лише в ступені заперечення європейськості: він буде неєвропейцем, як азіатський сатрап або як латиноамериканський каудільо. Якщо це азіатський сатрап, то це буде жорстка диктатура і репресії. Каудильйо — ліва популістська диктатура. Але і те, і інше неприємно для економіки та ліберальної частини суспільства. Швидше за все, наступна пануюча група ще більше буде захищати країну від зовнішнього впливу. На зміну нинішнім м’яким репресій прийдуть репресії більш серйозні. У владі будуть люди, які не пройшли 90-е, не виросли з лібералізації економіки, а прийшли відразу ділити і охороняти.

Але все це лише фантазії. Ніхто не знає на 100% майбутнього. У Росії щонайменше три сценарії: ліва популістська диктатура, азіатська диктатура і, можливо, лібералізація, перебудова-2.

— Якщо ми говоримо про сценарії диктатури, то так вони погані і чи варто їх сильно боятися? Піночет, військові-президенти Південної Кореї в 1960-90 роках — класичні приклади диктаторів. Тим не менше завдяки їм увесь світ знає про феномени чилійського та корейського «економічного дива». Може, і в Росії диктатура, орієнтована на Захід, — не гірший, а то і найбільш ефективний шлях до економічного прориву?

— Це якийсь четвертий сценарій — права диктатура, відкрита світу і зорієнтована на розвинені країни. Щоб це сталося, Росія повинна сильно змінитися ментально і перестати бути ресурсною країною. І Південна Корея і Сінгапур своє багатство черпали в міжнародній кооперації. У Південній Кореї не було бази, щоб створювати своє багатство з внутрішніх ресурсів.

Чилі — це ресурсна економіка, вона видобуває мідь і постачає її по всьому світу. Але Чилі не є достатньо великим гравцем і тому не може диктувати на міжнародному ринку свої умови. У Чилі немає ядерної зброї. У Чилі немає імперських амбіцій. Якби політика Чилі всерйоз не подобалася великим гравцям, то в неї перестали б купувати мідь і тема була б закрита.

«Росія поставляє Євросоюзу основну масу нафти і газу. Від Євросоюзу Росія отримує основну масу доходів»Stefan Sauer / ZB / Global Look Press

Росія перебуває в абсолютно іншому положенні, вона з одного боку незалежною політично, а з іншого — вкрай взаємозалежна з Євросоюзом. Росія поставляє Євросоюзу основну масу нафти і газу. Від Євросоюзу Росія отримує основну масу доходів. Ситуація влаштовує обидві сторони. Тому російської влади немає ніякого сенсу «відкриватися» і йти на поводу у глобальних гравців, ділитися доходами і простором. Вона цілком може продовжувати багатіти на тлі зубожіння основної маси країни, не чекаючи приходу іноземного капіталу. Тому ймовірність прозахідної або «інтернаціональної» правої диктатури дорівнює нулю.

«У країні за 10-15 років цілком може сформуватися база для виникнення ультралівого тоталітаризму»

— Тривога, якою ви ділитеся в книзі: в нашому посттравматичному суспільстві, де, будь реальна виборність влади, переміг би умовний Сталін, може скластися прийняття тоталітарного сценарію, по мірі послаблення існуючого режиму може статися перехоплення влади силами, готовими на практиці впроваджувати методи «батька народів». Ви вважаєте реванш прихильників тоталітарних практик реальною загрозою? Кого ви маєте на увазі, коли говорите про реваншистах? Ну, не про КПРФ ж йде мова. А яка ще є в країні численна політична сила, яка культивує ностальгію по радянському періоду і сталінізму?

— КПРФ на сьогодні абсолютно не тоталітарна партія, це ліві популісти. КПРФ набагато ближчі ідеологічно до режимів типу Уго Чавеса, ніж навіть до практик Мао Цзедуна або Сталіна. І взагалі, поляна на сьогодні зачищена від всіх потенційних конкурентів нинішнього президента, в тому числі не варто чекати, що на виборах переміг би умовний сталініст або група людей, спраглих тоталітарного реваншу. Але комуністичний режим тоталітарного типу майже ніколи не виникає відразу після право-центристських режимів. Найчастіше існує перехідний «лівий» період, протягом якого особисті свободи ще не узурпируются владою, а економіка вже істотно трансформується під майбутній тоталітаризм. Як ми знаємо, в Росії є ті, хто вірить в сталінізм, в ліву економіку, які підтримують імперські амбіції, як ми це бачили на прикладі Криму. І якщо до влади прийдуть ліві популісти, то в країні за 10-15 років цілком може сформуватися база для виникнення ультралівого тоталітаризму.

— Найважливіше завдання ліберальної опозиції, кажете ви, — не допустити нового 1917 року, приходу до влади червоно-коричневих, працювати з владою, елітами і громадською думкою. Однак чи здатна на це існуюча опозиція — і з точки зору інтелектуальних і діяльних зусиль, і з точки зору впливу на владу, еліти і громадську думку? З приводу останнього: ви самі зазначаєте, що аудиторія незалежних ЗМІ становить не більше 10%. І це скоріше ті, кого переконувати вже не треба.

— У Росії реальної опозиції немає. У Росії існують партії-маріонетки, які називаються «парламентської» опозицією. Це контрольовані владою організації, які виконують для неї певну роботу, в тому числі забезпечують суспільну потребу в «демократії», «вибори» та «плюралізм». Правда, якщо влада ослабне, то ці організації цілком можуть почати грати власну роль. І оскільки їх сьогоднішня роль полягає в популістському оппонировании влади, саме в цьому причина високої ймовірності зміни влади на ліву і популістську.

Георгій Марков / Znak.com

Що стосується ліберально-демократичної опозиції, то її просто немає. Замість неї є якесь маргінальне співтовариство (без тіні негативної конотації, але рівень підтримки ліберальних ідей вкрай низький) з декількох тисяч чоловік, варящихся в своєму колі і не мають контакту з суспільством. Є також маріонетки, які фінансуються з Кремля. Є люди, які оголошують себе ліберально-демократичною опозицією, але при цьому їх висловлювання мають мало спільного з лібералізмом і демократією. Вони ліві, часто націоналістичні і іноді навіть цілком тоталітарні. Їх погляди часто ховаються у загальному тлі розмов про боротьбу з корупцією і за свободу. Але коли їм починаєш задавати питання, а як виглядає та сама свобода, до якої ви прагнете, то виявляється, що свобода для них — це їх диктатура з абсолютно лівими підходами до пристрою країни. Не дивно, що ці люди легко співпрацюють з КПРФ. Все разом це свідчить про те, що така опозиція — це теж не шанс для лібералізму.

Інша справа, що є окремі люди, які роблять, говорять і пишуть правильні речі. Це Ольга Романова, В’ячеслав Іноземцев, Сергій Гурієв, Дмитро Гудков, ще кілька десятків, можливо сотень тих, хто поєднує «малі справи» і велику просвітницьку роботу. Вони намагаються щось робити і на щось впливати. Якби таких людей було не кілька десятків, а хоча б 5 тис., то, не претендуючи ні на які посади, не створюючи ніякої влади, не влаштовуючи мітингів, можна було б впливати на громадську думку і влада. І там, де до таких лідерів думок приєднується та чи інша «гільдія», іноді відбуваються корисні зміни.

Ось поганий (оскільки не відноситься до соціальних питань безпосередньо), але дуже простий приклад: нещодавно влада висловила ідею про зміну критеріїв податкового резидентства в країні. Виступило кілька людей з позиції «проти», вони аргументували свої доводи (в тому числі я написав статтю на цю тему). Свою думку сказав РСПП. І ось вже Силуанов каже, що така зміна буде добровільним, а не примусовим. Велике це вплив на владу? Ні, воно точкове, але все-таки важливе. Чи вірю я, що таким впливом на владу можна щось серйозно змінити? Звичайно, не вірю. Але паралельно з впливом на владу така робота впливає на громадську думку, на позицію еліти. І це дуже важливо.

Добре б багатьом людям, готовим виходити на мітинги і навіть сісти у в’язницю в боротьбі за свободу, перестати потурати лівим лідерам, стаючи паливом у пічці їх популярності, а то і частиною виконаного плану для провокаторів. Пора почати говорити, писати, спілкуватися з іншими людьми, створювати смисли, зрозумілі широким верствам суспільства та елітам, — робити те, що влада не забороняє і заборонити не в змозі, але те, що має реальний вплив на уми. Я впевнений, що така діяльність принесе великі результати, ніж сьогоднішній вуличний протест, не підтриманий достатньою кількістю населення.

«Уявлення про те, що Facebook може змінити суспільство, — утопія»

— Перебудова Горбачова закінчилася фіаско: тоталітарна радянська імперія розвалилася, але замість неї виросла не ліберальна демократія і конкурентна економіка, а вертикаль властесобственников, що паразитують на експлуатації природних ресурсів. «Наше засудження Горбачова породило Путіна, засудження Путіна може породити химеру ще більш страшну», — формулюєте ви. Як ви вважаєте, що зробити згодом, щоб не допустити подібного провалу Перебудови-2? Провести показові суди, люстрацію? Ввести жорсткі конституційні обмеження, які запобігають монополізації влади? І до речі, саме це і пропонують зробити ті, кого ви називаєте прихованої лівою опозицією.

— По-перше, я категорично не згоден з тим, що перебудова Горбачова зазнала фіаско. Я вважаю її феноменальним успіхом. Якщо ви подивіться, якою була країна в 1979 році і якою вона стала в 2019, то ви побачите неймовірний прогрес.

Ми жили в країні з закритими кордонами, полузапрещенной релігійною діяльністю, жорстким ідеологічним пресингом, тотальним дефіцитом; в країні, яка не в змозі була здійснити туалетний папір у потрібній кількості; в країні, в якій люди жили в плановій злиднях, багато натурально голодували або були змушені їздити в столицю, щоб купити ковбасу (яку з тієї ж туалетного паперу робили); в країні, в якій зріла громадянська війна, але при цьому вона була готова ще і розв’язати війну з усім світом і розв’язала війну в Афганістані. Завдяки горбачовській перебудові (а не єльцинським періоду), ми живемо в країні, де люди не голодують, за винятком маргінальних ситуацій, вони вільно їздять за кордон, говорять майже всі, що хочуть. Я категорично проти того, щоб приховувати недоліки поточного періоду, у тому числі його авторитарність, провал економіки, корупцію, агресивну зовнішню політику, але не можна не визнати, що ситуація в країні незрівнянно краще, ніж у момент, коли країну прийняв Горбачов. Саме Горбачов здійснив подвиг, причому абсолютно безкорисливо, не наживши собі жодних багатств.

«Я категорично не згоден з тим, що перебудова Горбачова зазнала фіаско. Я вважаю її феноменальним успіхом»Yuri Abramotchkin / Russian Look

Інша справа, що чудес не буває, неможливо, зокрема, було зробити перебудову з одночасною люстрацією, зміною еліти, одночасною побудовою ефективних інститутів. Як це ні парадоксально звучить, але нікому було проводити перебудову, крім тих людей, яких треба було б люструвати. Ось тому її продовження і було таким, яким було, і призвело до того, до чого призвело. Зараз в Росії така ж ситуація. Оголосіть чиновників, силовиків і топ-менеджерів держкорпорацій, що їх усіх люстрируют. А після спробуйте з усіма ними домовитися про світле майбутнє. Звідси питання: як наша опозиція, яка вважає себе ліберальної (а насправді є лівої), збирається прийти до влади? Мені це незрозуміло, і я впевнений, що і їм це незрозуміло. Активні заяви про майбутню люстрацію призводять до того, що еліти відмовляються від співпраці, а середній клас, наляканий такою відвертою пропагандою репресій, у вирішальний момент скаже: ні, не треба нам ніякої зміни влади, а то ще гірше буде. Я не дивуюся, якщо дізнаюся, що всі ці крики робляться за завданням тієї ж влади.

Ефективна, а не деструктивна зміна влади в Росії (та й не тільки) можлива виключно на підставі широкого пакту, коли умовної «нової буржуазії» вдасться домовитися зі старими «феодалами» про те, що ті поступляться владу в обмін на гарантії і деякі можливості. Країна ж отримає можливість для розвитку. Ніякого іншого способу зміни влади, якщо тільки ви не хочете розрухи і війни, не існує. Але кожного, хто скаже, що нам потрібна громадянська війна, я назву великим ворогом народу, ніж нинішня влада. Громадянська війна — це набагато страшніше, ніж путінізм.

— Чи є, на ваш погляд, гарантією від повернення до авторитаризму і тоталітаризму сама по собі йде «технологічна революція», «індустрія 4.0», новітні інформаційні, енергетичні, індустріальні технології, створюють горизонтальні зв’язки?

— Уявлення про те, що Facebook може змінити суспільство, — утопія. Зміни в суспільстві відбуваються незалежно від його технологічної забезпеченості. Революція 1917 року трапилася в епоху підпільного поширення надрукованих в друкарні листівок, як і революції 1848 року в Європі. Сьогодні Facebook в Росії абсолютно не обмежений, при цьому його читають дай бог 10% населення і 90% текстів в ньому — котики, діти, скарги на сусідів і взаємний срач. Дуже мало хто звертає увагу на політичні пости в Facebook.

Андрій МовчанЕвгений Биятов / РІА «Новини»

Лякаючий російську владу Михайло Ходорковський є автором кількох десятків тисяч чоловік. А порнографію в мережі дивляться десятки мільйонів. Це співвідношення ніяк не зміниться від того, перекриє влада якісь канали інформації в інтернеті чи ні. Не треба ставити воза попереду коня (вибачте за мимовільний каламбур і відсилання до Telegram). Сьогодні для зміни суспільної свідомості (а останні опитування «Левади» показують, що свідомість суспільства в Росії ліво-утриманське, народ вимагає змін у вигляді більшого обсягу безкоштовних роздач і зрівнялівки) не потрібні канали (вони в надлишку), а постійна робота потенційних лідерів думок, створення контенту.

Я думаю, треба взагалі кинути говорити на цю тему і лякати себе та інших.

Всі розмови про закриття інтернету — це просто спосіб розпилу грошей.

Як чиновники вміють заробляти, так і заробляють — можна продавити проект по «закриття інтернету», значить будуть продавлювати, витратять грошей, запрацюють прибуток і подячні грамоти. Якщо б Путін реально думав, що інтернет загрожує йому поваленням, він би давно його закрив, це не так вже й складно — причому не технічно, а юридично: нікому ж не приходить в голову закрити Тверську у зв’язку з тим, що на ній можуть проходити мітинги? Немає. Замість цього за участь у мітингу почали садити. Те ж саме вони зробили і з інтернетом — заходиш на заборонені сайти, йдеш під статтю. Не роблять — значить не треба.

— Ви говорите тільки про інформаційні технології. Але є ж і інші. Наприклад, альтернативна енергетика, електромобілі, ось це все може загрожувати основі путінського режиму — нафти і газу?

— Електромобілі поки витрачають майже стільки ж нафти, скільки і звичайний автомобіль, тільки не через бак, а через електростанцію. Тому електромобілі поки відміняються як спосіб скорочення споживання нафти. Звичайно, якщо будуть якісь нові електромобілі, то, напевно, це буде можливо. Але поки це все мрії. Ми живемо тут і зараз. На розумному горизонті нафту залишається затребуваною у всьому світі. Більше того, в світі з 7,7 млрд людей тільки близько мільярда на сьогодні досягли відносного насичення в споживанні. Понад 6 млрд людей стрімко намагаються (хто успішніше, хто — ні) наздогнати за рівнем споживання лідерів. І їм доведеться підвищувати і підвищувати попит на нафту ще багато років (інша справа, що ціна на нафту може сильно коливатися — ми про це вже говорили).

Зміни в суспільстві зумовлюють інститути, загальноекономічні умови, а не технології. Найстрашніша диктатура в історії XX століття — нацистська Німеччина мала найбільш розвиненими технологіями за мірками того часу; те ж можна сказати і про Японію того ж періоду — найжорстокішу мілітаристську державу. У Камбоджі повна відсутність технологій не завадило встановленню влади червоних кхмерів — найбільш успішних організаторів геноциду свого ж населення. А вкрай технологічні Сполучені Штати, як і досить відстала Норвегія, в цей же період були демократичними країнами.

«Росію може чекати ще більш жорсткий сценарій»Kremlin.ru

— Ймовірно, «коли закінчиться нафта», доходи населення повернуться до показників початку 1990-х і на вулиці вийдуть мільйони голодних демонстрантів, влада, як і тоді, зміниться. Але цього не відбудеться, якщо якийсь сировину або технології, товари або послуги замінять нафту в якості основного джерела рентного доходу російської «еліти». Таке можливо?

— Історія знає сотні ресурсних товариств. З них є три-чотири приклади успішної конверсії. Ресурсна економіка — це злоякісна модель економіки, яка сама себе не може реформувати. І навіть успішні конверсії відбувалися не самі по собі, а в зв’язку із зовнішнім впливом. Росія — країна, у якої є ядерна зброя, і країна, яка не дозволить щодо себе зовнішнього впливу. Якщо їй вдасться здійснити конверсію за рахунок своїх власних ресурсів, то це буде перший приклад такого перетворення. Але поки я не бачу ніяких підстав для такого очікування.

— Тобто російське суспільство чекають голодні демонстрації?

— Про це ще рано говорити. Як буде влаштовано російське суспільство в постнафтову епоху, невідомо. Але якщо до того часу так і не відбудеться революційних змін в нашому суспільстві, то, швидше за все, нас чекає подобу кінця 80-х років з поправкою на те, що ці часи будуть проходити м’якше, оскільки країна все ж відкрита, капітал переміщується, інститути сучасної економіки нехай рудиментарно, неефективно, але присутні. Принаймні, поки. Але не виключено, звичайно, що Росія знову закриється. З іншого боку, Росію може чекати ще більш жорсткий сценарій, тому що в 80-х було велике радянське індустріальну спадщину, бюрократії було що ділити і було навіщо країну «конвертувати» — власне, пакт того часу і був обміном влади на активи. А в майбутньому ділити буде вже нічого, нічого нового нам так і не вдалося створити. А значить, у верхах буде сутичка за останні крихти.