Инопланетный шпион: в США сняли на видео НЛО, который следил за самолетом

В США очевидцу удалось запечатлеть на видео загадочный светящийся НЛО, который следовал за пассажирским самолетом.

На соответствующий ролик, опубликованный на просторах Сети, обратил внимание уфолог Скотт Уоринг.

Инцидент имел место в штате Колорадо, мужчина наблюдал за пассажирским самолетом, создававшим химические тропы. В это время его внимание привлек белый НЛО, круживший вокруг оставляемого следа.

Уфолог предположил, что инопланетный корабль пытался измерить количество загрязняющих веществ, рассеиваемых струей. Уоринг настаивает, что пришельцы глубоко обеспокоены тем, что человечество занимается отравлением и разрушением окружающей среды.

Представители внеземных цивилизаций могут пытаться определить, сколько осталось времени, пока глобальное потепление не вызовет серьезное разрушение. Они используют данные наблюдений для предсказания будущего.