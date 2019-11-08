Подолати страх: в ДШВ показали, як загартовуються майбутні десантники (фото)

На загальновійськовому полігоні Десантно-штурмових військ ЗС України, що на Житомирщині, курсанти 199 навчального центру відпрацювали подолання вогневої штурмової смуги перешкод.

Про це повідомляє прес-служба ГШ ЗСУ.

Кожен новий набір юних десантників проходить вогневу штурмову смугу в рамках занять з психологічної підготовки. Такі заняття допомагають військовим у розвитку морально-психологічних і вольових якостей, здатності оперативно мислити, вміти контролювати свої дії і керувати ними в складних ситуаціях але перш за все на полі бою.

Однак, вся підготовка, навички і сила, знання можуть зійти нанівець, варто тільки проявитися страху, розгубленості і паніки при виникненні надзвичайної ситуації.

На деяких об’єктах вогневої штурмової смуги застосовуються напалм, палаючі шини, піротехнічні засоби, стрільба холостими набоями тощо.

Загалом на всій дистанції смуги, десантниками подолати близько десяти різних перешкод, серед яких бліндаж, ділянка з колючим дротом, яку потрібно пройти по-пластунськи, висока бетонна стіна, ділянка поваленого лісу, декілька одиниць броньованої техніки та евакуація пораненого.

Усе це десантники проходять на швидкість у повній амуніції та відпрацьовуючи елементи тактичної медицини надавши першу домедичну допомогу умовно пораненому бійцю та фізичну витривалість.

«В кожній ситуації, здебільшого в бойових умовах, підрозділ повинен бути злагодженим, не панікувати в складних умовах, а бути стресостійкими, за будь-яких обставин виконувати завдання. Саме цими якостями і гартує вогнева штурмова смуга перешкод», — розповів інструктор навчального центру ДШВ старший сержант Артур Лебідь.