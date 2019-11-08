Мамина копія: Міла Куніс гуляє з 4-річною донькою

Міла Куніс та Ештон Катчер нечасто з’являються на публіці зі своїми дітьми – сином Дмитром та донькою Вайєт, тому кожен вихід родини – справжня сенсація для фанатів.

Вчора папарацці підловили Мілу з Вайєт на вулиці в Беверлі-Хіллз. Одягнена зірка була, як завжди, досить просто: вузькі чорні джинси вона доповнила білою футболкою і кардиганом в смужку.

Вайєт, яка, схоже, підростає маминою копією, була одягнена в світлій колірній гамі: на ній були біло-рожеві велосипедки, плаття з різнобарвним малюнком, плюшева біла кофта і рожеві козаки, а за плечима вона несла синій рюкзак.

: bilshe.com